23 جنيهًا انخفاضا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

أسعار اللحمة اليوم، شهدت أسعار اللحوم الحمراء تباينًا ملحوظًا اليوم الإثنين، وفق أحدث نشرة صادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسط متابعة يومية للتغيّرات في سعر اللحمة بأسواق المحافظات ومحال الجزارة.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

وتستعرض «فيتو» حركة أسعار اللحوم اليوم الكندوز والضاني والبتلو بمختلف أنواعها، وفقًا لآخر تحديث رسمي، وذلك على النحو الآتي:

أسعار اللحمة الضاني الصافي

متوسط السعر: 424 جنيهًا للكيلو.

التغيير: انخفاض 12 جنيها

نطاق السعر: من 300 إلى 500 جنيه للكيلو.

أسعار اللحمة الضاني بالعظم

متوسط السعر: 401 جنيه للكيلو

التغيير: انخفاض 11 جنيها

نطاق السعر: من 300 إلى 500 جنيه

أسعار اللحمة البتلو الصافي

متوسط السعر: 414 جنيها

التغيير: انخفاض 10 جنيهات

نطاق السعر: 340 – 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة البتلو بالعظم

متوسط السعر: 381 جنيها

التغيير: انخفاض 23 جنيها

نطاق السعر: 300 – 500 جنيه للكيلو.

أسعار اللحمة الكندوز كبير السن

متوسط السعر: 357 جنيهًا

التغيير: انخفاض 6 جنيهات

نطاق السعر: 250 – 400 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز صغير السن

متوسط السعر: 404 جنيهات

التغيير: ارتفاع 3 جنيهات

نطاق السعر: 340 – 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز متوسط السن

متوسط السعر: 399 جنيها

التغيير: انخفاض 5 جنيهات

نطاق السعر: 330 – 450 جنيها للكيلو

الجريدة الرسمية