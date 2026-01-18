18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخر بدعوى مطالبته بدفع مبلغ مالي مقابل السماح له بالدخول لزيارة أحد المساجد التاريخية بالقاهرة، والتعدي عليه بالسب حال رفضه الدفع.

مطالبة برسوم وهمية أمام مسجد تاريخي بالخليفة.. كشف ملابسات فيديو متداول



تفاصيل الواقعة

و بالفحص تبين أنه بتاريخ23/11/2025 تلقى قسم شرطة الخليفة بلاغًا من شخصين يحملان جنسية إحدى الدول، أفادا بتضررهما من عامل ونجله، مقيمين بدائرة القسم.

وأوضح الطرفان أن مشادة كلامية نشبت بسبب خلاف حول قيامهما بالتقاط صور تذكارية أمام المسجد محل البلاغ، والمتواجد بجوار مسكن الطرف الثاني.



التحقيقات والنتيجة وبسؤال العامل ونجله أيدا ما جاء بأقوال المبلّغين، وقرّر الطرفان رغبتهما في التصالح، دون وجود مطالبات مالية رسمية أو إجراءات دخول للمسجد.



إجراءات قانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.

