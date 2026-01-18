18 حجم الخط

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع أمن المنافذ من ضبط سيدة تحمل جنسية إحدى الدول ومقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة أثناء إنهاء إجراءات سفرها إلى الخارج بميناء القاهرة الجوي، وبحوزتها كمية من مخدر الشابو تزن قرابة كيلو جرام.

على طريقة سارة خليفة..سقوط تشكيل عصابي أجنبي لمحاولة تهريب مخدرات عبر مطار القاهرة

على طريقة سارة خليفة..سقوط تشكيل عصابي أجنبي لمحاولة تهريب مخدرات عبر مطار القاهرة

وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد تهريبها، وبإرشادها تم ضبط مصدر حصولها على المخدرات، وهم عنصران جنائيان أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول، وبحوزتهما 8 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو"، و2 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 3 ملايين جنيه.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

