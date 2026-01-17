أخبار الحوادث اليوم: تفاصيل صادمة في قضية استغلال نزلاء دار أيتام بمصر الجديدة.. سقوط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالتجمع.. وإحالة المتهم بخطف رضيع في الدقهلية للمحاكمة
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:
الأمن يكشف حقيقة اتهام ضابط شرطة بالدقهلية بإهانة قائد مركبة توك توك
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة اتهام ضابط شرطة بالدقهلية بإهانة قائد مركبة توك توك دون ارتكاب أى مخالفات.
وزير الداخلية والأعلى للشرطة يتوجهون إلى قصر عابدين لتسجيل تهنئة للرئيس بمناسبة عيد الشرطة
توجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يرافقه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، اليوم السبت 17 الجاري، إلى القصر الجمهوري بعابدين، لتسجيل كلمة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الشرطة 2026 والذكرى 74.
خلافات الجيرة السبب، الأمن يكشف ملابسات مقطعي فيديو متداولين بالدقهلية والشرقية
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكًا عصا خشبية ويقوم بإلقاء قطع من الحجارة على أحد المنازل، بدائرة محافظة الشرقية.
تضم أجانب، سقوط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب تحت ستار ناد صحي بالتجمع
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط إحدى السيدات لإدارتها ناديا صحيا "بدون ترخيص" واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالقاهرة.
فيديو يقود الشرطة لضبط عصابة مسلحة بعد سرقة سائق ميكروباص وسيارته بمطروح
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بموقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص وبحوزتهم أسلحة نارية باستيقاف سيارة "ميكروباص" وسرقة قائدها بالإكراه بمطروح.
النائب العام يستقبل المحامي العام الأول لنيابة استئناف بني سويف لعرض الكشوف ربع السنوية
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم السبت الموافق السابع عشر من شهر يناير عام ٢٠٢٦، المحامي العام الأول لنيابة استئناف بني سويف، والمحامين العموم الأُول والمحامين العموم لنياباتها الكلية.
إخلاء سبيل المتهم بإصابة مدير صالة جيم بطلق ناري في الشيخ زايد
قررت محكمة جنح الشيخ زايد، إخلاء سبيل المتهم بإصابة مدير صالة جيم بطلق ناري، لخلاف على دعوات تدريب خاصة بالجيم، في مدينة الشيخ زايد.
إحالة المتهم بخطف رضيع الدقهلية وإلقائه في ترعة البحر الصغير للمحاكمة الجنائية
قررت نيابة منية النصر في محافظة الدقهلية إحالة المتهم بخطف الطفل الرضيع الشهيرة والمعروفة إعلاميا بـ“رضيع الدقهلية” إلى محكمة جنايات المنصورة، بعد استكمال التحقيقات.
الإعدام شنقا للمتهمين بقتل مرشح لـ العمدية في الدقهلية
الدقهلية، قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم السبت، بالإعدام شنقًا على المتهمين بقتل مرشح العمدية بقرية الخضيري، مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، بعد أن رصدا المجني عليه وأطلقا وابلًا من الأعيرة النارية عليه، ما أدى إلى مقتله.
النقض تمد أجل الفصل في الطعن على فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا
قررت محكمة النقض، مد أجل الفصل في الطعن رقم 67 لسنة 95 ق. على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بدائرة غرب الدلتا لجلسة 7 فبراير المقبل.
التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية استغلال نزلاء دار أيتام بمصر الجديدة
كشفت التحقيقات التي تجريها جهات التحقيق في واقعة استغلال عدد من نزلاء إحدى دور الأيتام بمنطقة مصر الجديدة، عن وجود شبهة جريمة اتجار بالبشر، تورط فيها رجل أعمال بالتعاون مع مدير الدار، وذلك بالمخالفة للقانون.
