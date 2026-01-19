نجم الزمالك السابق: منتخب السنغال الأقوى في القارة وتتويجه بأمم أفريقيا مستحق

18 حجم الخط

أكد محمد إبراهيم، نجم الزمالك السابق، أن تتويج منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الأفريقية جاء مستحقًا عن جدارة، مشددًا على أن «أسود التيرانجا» يمثلون القوة الأبرز في القارة السمراء خلال الفترة الحالية.



وقال محمد إبراهيم، خلال لقائه ببرنامج «الماتش» مع الإعلامي محمد طارق أضا على قناة «صدى البلد»، إن نهائي البطولة جمع بين أقوى منتخبين في أفريقيا، موضحًا أن السنغال والمغرب قدما مستويات كبيرة منذ انطلاق المنافسات وحتى المباراة النهائية.



وأضاف أن المنتخب السنغالي استفاد بدنيًا من مشواره في البطولة، لعدم خوضه مباريات امتدت إلى الأشواط الإضافية، على عكس المنتخب المغربي الذي لعب مباراتين إضافيتين، فضلًا عن إكماله الشوط الإضافي الأول في النهائي منقوص العدد بسبب إصابة أحد لاعبيه.



وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن إهدار عدد كبير من الفرص في المباراة النهائية يعكس قوة المنتخبين، قائلًا: «نادرًا ما نشاهد نهائيًا قاريًا يهدر فيه كل فريق أكثر من أربع فرص محققة، وهذا لا يحدث إلا بين المنتخبات الكبرى».



وتطرق محمد إبراهيم إلى ركلة الجزاء التي أهدرها إبراهيم دياز، معبرًا عن دهشته من طريقة التنفيذ، رغم إشادته بالدور الكبير الذي لعبه اللاعب في وصول المغرب إلى المباراة النهائية وتقديمه مستويات مميزة طوال البطولة.



واختتم تصريحاته بتهنئة منتخب السنغال وجهازه الفني، مؤكدًا أن المدرب يتمتع بذكاء كبير ومعرفة جيدة بكافة التفاصيل، مضيفًا: «السنغال هو الأقوى بدنيًا وخططيًا وتكتيكيًا وتنظيميًا في البطولة، كما يمتلك مزيجًا مثاليًا من الأعمار والخبرات، وهي عوامل اجتمعت لتمنحه لقب أمم أفريقيا عن استحقاق».

