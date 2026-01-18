ضبط عاطل طلب أموالا مقابل ركن سيارة فى عباس العقاد بمدينة نصر

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخر لإجباره على دفع مبلغ مالى نظير توقف سيارته دون وجه حق بمنطقة عباس العقاد بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.

الأمن يرصد فيديو سايس بشارع عباس العقاد

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط الظاهر بمقطع الفيديو عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية.

القبض على عاطل طلب أموالا من قائد سيارة

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

على جانب آخر، كشفت أجهزة الأمن، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام فرد أمن إداري بأحد المولات بالقاهرة بالتعدي على نجلها وإحداث إصابته بسلاح أبيض، باشرت الجهات الأمنية التحقيق في الواقعة.

وبالفحص، تبين تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغا من طالب مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، مصاب بجرح قطعي بالوجه، بتضرره من فرد الأمن نتيجة مشاجرة بينهما عند محاولة دخول المول محل عمله.

وأمكن ضبط مرتكب الواقعة، وهو فرد أمن مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، موضحًا أن منعه للطالب من الدخول جاء تنفيذا لتعليمات إدارة المول الخاصة بعدم دخول الشباب بمفردهم أيام العطلات الأسبوعية حفاظًا على سلامتهم وتجنب التعرض لمشكلات داخل المول.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

