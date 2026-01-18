18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن مزاعم بقيام أفراد أمن إداري بإحدى الجامعات بمحافظة الشرقية بالتعدي على طالب، باشرت الجهات الأمنية الفحص والتحري حول الواقعة.

مريض نفسى..الأمن يكشف ملابسات فيديو متداول بشأن التعدي على طالب داخل جامعة بالشرقية



وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية، وتمكن رجال الشرطة، من تحديد الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو، وهم أحد الأشخاص وشقيقه، بالإضافة إلى ثلاثة أفراد من الأمن الإداري بالجامعة المشار إليها.

وبسؤال الشخص الظاهر بالفيديو، أفاد بأن شقيقه يعاني من مرض نفسي، وأنه أثناء توجههما لمقابلة والدتهما – التي تعمل موظفة بالجامعة – انتابت شقيقه حالة هياج داخل الحرم الجامعي، الأمر الذي دفعه إلى الاستعانة بأفراد الأمن الإداري للسيطرة عليه ومنع إيذاء نفسه أو الآخرين، ثم إعادته إلى المنزل، مؤكدًا عدم صحة ما تم تداوله بشأن التعدي عليه.

وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائم على نشر الفيديو، وتبين أنه مالك محل ومقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد بمحافظة الشرقية.

وبمواجهته، أقر بحصوله على مقطع الفيديو من إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وقيامه بإعادة نشره دون التحقق من حقيقته، بهدف زيادة نسب المشاهدات والتفاعل على صفحته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.