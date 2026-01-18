الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو متداول بشأن التعدي على طالب داخل جامعة بالشرقية

الأمن يكشف ملابسات
الأمن يكشف ملابسات فيديو متداول بشأن التعدي على طالب
18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي،  تضمن مزاعم بقيام أفراد أمن إداري بإحدى الجامعات بمحافظة الشرقية بالتعدي على طالب، باشرت الجهات الأمنية الفحص والتحري حول الواقعة.

 مريض نفسى..الأمن يكشف ملابسات فيديو متداول بشأن التعدي على طالب داخل جامعة بالشرقية<br alt=
 مريض نفسى..الأمن يكشف ملابسات فيديو متداول بشأن التعدي على طالب داخل جامعة بالشرقية
 

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية، وتمكن رجال الشرطة، من تحديد الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو، وهم أحد الأشخاص وشقيقه، بالإضافة إلى ثلاثة أفراد من الأمن الإداري بالجامعة المشار إليها.

وبسؤال الشخص الظاهر بالفيديو، أفاد بأن شقيقه يعاني من مرض نفسي، وأنه أثناء توجههما لمقابلة والدتهما – التي تعمل موظفة بالجامعة – انتابت شقيقه حالة هياج داخل الحرم الجامعي، الأمر الذي دفعه إلى الاستعانة بأفراد الأمن الإداري للسيطرة عليه ومنع إيذاء نفسه أو الآخرين، ثم إعادته إلى المنزل، مؤكدًا عدم صحة ما تم تداوله بشأن التعدي عليه.

وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائم على نشر الفيديو، وتبين أنه مالك محل ومقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد بمحافظة الشرقية. 

وبمواجهته، أقر بحصوله على مقطع الفيديو من إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وقيامه بإعادة نشره دون التحقق من حقيقته، بهدف زيادة نسب المشاهدات والتفاعل على صفحته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كشف ملابسات فيديو متداول التعدي على طالب جامعة بالشرقية الأمن الإداري مواقع التواصل الاجتماعي وزارة الداخلية الشائعات النيابة العامة أخبار الشرقية اليوم

مواد متعلقة

مطالبة برسوم وهمية أمام مسجد تاريخي بالخليفة.. كشف ملابسات فيديو متداول

دهس أمام مدرسة بالجيزة.. ضبط قائد سيارة ملاكي تسبب في وفاة أم وطفلها وإصابة آخر

بعد تصدرها التريند، ضبط سيدة بتهمة إلقاء حجارة على سيارة ببورسعيد

ضبط 5 أشخاص خطفوا أجنبيا بعد نصبه عليهم في صفقة مخدرات بمدينة نصر

ضبط 3 سيدات لممارستهن الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

اشترك معانا هتاخد أرباح، ضبط تشكيل عصابي بتهمة النصب على المواطنين عبر موقع إلكتروني مزيف

تحرير عامل وإلقاء القبض على 4 أشخاص احتجزوه لإجباره على توقيع إيصالات أمانة بمدينة بدر

شراء سيارات وعقارات.. ضبط عنصر جنائي غسل 70 مليون جنيه بالجيزة
ads

الأكثر قراءة

دار الإفتاء: الثلاثاء غرة شهر شعبان لعام 1447 هجريًّا

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

الداخلية تكشف ملابسات فيديو ادعاء طبيب بشأن استيلاء أبنائه على أمواله

وزير الري أمام الشيوخ: نعتمد على الطائرات المسيرة في متابعة تطهير المجاري المائية

مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 77 مليون جنيه

جيرونا الإسباني يكشف لـ"فيتو" حقيقة مفاوضاته مع أليو ديانج لاعب الأهلي

لإعلانه حرق القرآن وتنظيم مسيرات ضد المسلمين، أمريكيون يلقنون متطرفًا يمينيًّا "علقة ساخنة" (فيديو)

الرئيس السوري يوقع اتفاقا لوقف إطلاق النار مع قسد ودمجها الكامل في الجيش 

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف منها الفلفل والجزر وانخفاض الخيار والليمون

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على فضل صيام شهر شعبان وأفضل الأدعية والأعمال المستحبة فيه

أضراره وحكم الشرع منه، كل ما تريد معرفته عن تريند اختبار "قوة الصداقة"

محمد مأمون الشناوي، عالم أزهري جمع بين الدعوة والإصلاح ووحدة المصريين

المزيد
الجريدة الرسمية