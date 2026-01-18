القبض على 4 متهمين بتقييد عامل والاعتداء عليه في قنا

الأحد 18 يناير 2026
 كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن اعتداء عدد من الأشخاص على آخر بالضرب وتقييده داخل أحد المنازل بمحافظة قنا، باشرت الجهات الأمنية التحقيق في الواقعة.

<strong alt=
القبض على 4 متهمين بقيد عامل وتعدى عليه داخل منزل بقنا 

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي بهذا الشأن، تمكن رجال الشرطة من تحديد المجني عليه، وهو عامل مقيم بدائرة مركز شرطة أبو تشت، وتحديد الأشخاص الظاهرين في الفيديو، وهم 4 أشخاص مقيمين بدائرة المركز.

تقييد عامل والاعتداء عليه داخل منزل بقنا 

وبمواجهتهم، أقر المتهمون بارتكاب الواقعة، حيث قام أحدهم بتصوير الحادث نتيجة خلافات أسرية بينه وبين المجني عليه، فاستدرجه لمنزله بالتعاون مع الآخرين واعتدوا عليه، دون حدوث إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة لضمان محاسبة المتهمين.

وعلى جانب آخر، تمكنت  أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط 5 أشخاص لقيامهم بخطف واحتجاز أحد الأجانب بعد نصبه عليهم في صفقة مخدرات بمدينة نصر.

بلاغ المجني عليه

تلقي قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغًا من أحد الأشخاص يحمل جنسية أجنبية، أفاد بأن شقيقه كان متجهًا إلى مطار القاهرة الجوي بغرض السياحة للقاء أحد أصدقائه، إلا أنه فوجئ لاحقًا بالاحتجاز على يد شخصين معلومين له نتيجة خلافات مالية لقيام المجني عليه بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بزعم جلب مواد مخدرة دون الوفاء بذلك.

تحريات وضبط المتهمين

وأمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة بنطاق محافظة مطروح، وهم 5 أشخاص من بينهم أحدهم له معلومات جنائية، وبصحبتهم المجني عليه.

اعترافات المتهمين والإجراءات القانونية

واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة نتيجة الخلافات المالية المذكورة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

التعدي على شخص بقنا ضبط مرتكبي الواقعة خلافات أسرية مقطع فيديو متداول التحقيقات الجنائية النيابة العامة أخبار قنا الحوادث في مصر مواقع التواصل الاجتماعي

الجريدة الرسمية