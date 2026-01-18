الأحد 18 يناير 2026
حوادث

ضبط 5 أشخاص خطفوا أجنبيا بعد نصبه عليهم في صفقة مخدرات بمدينة نصر

تمكنت  أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط 5 أشخاص لقيامهم بخطف واحتجاز أحد الأجانب بعد نصبه عليهم في صفقة مخدرات بمدينة نصر.

 

بلاغ المجني عليه

تلقي قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغًا من أحد الأشخاص يحمل جنسية أجنبية، أفاد بأن شقيقه كان متجهًا إلى مطار القاهرة الجوي بغرض السياحة للقاء أحد أصدقائه، إلا أنه فوجئ لاحقًا بالاحتجاز على يد شخصين معلومين له نتيجة خلافات مالية لقيام المجني عليه بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بزعم جلب مواد مخدرة دون الوفاء بذلك.

تحريات وضبط المتهمين

وأمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة بنطاق محافظة مطروح، وهم 5 أشخاص من بينهم أحدهم له معلومات جنائية، وبصحبتهم المجني عليه.

اعترافات المتهمين والإجراءات القانونية

واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة نتيجة الخلافات المالية المذكورة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

