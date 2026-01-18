الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

كشف ملابسات فيديو اتهام سيدة لزوجها بالتعدي عليها وأسرتها بالفيوم

ضبط المتهم بالتعدى
ضبط المتهم بالتعدى على زوجته بالفيوم
18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام زوجها بالتعدى عليها بإستخدام سلاح نارى والتعدى على أهليتها بالفيوم.

الأمن يكشف ملابسات فيديو سيدة اتهمت زوجها بالتعدى عليها وأسرتها باستخدام سلاح بالفيوم 
الأمن يكشف ملابسات فيديو سيدة اتهمت زوجها بالتعدى عليها وأسرتها باستخدام سلاح بالفيوم 

عقب تداول فيديو.. ضبط المتهم بالتعدى على زوجته بالفيوم 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12/6/2024 تلقى مركز شرطة إطسا بالفيوم بلاغا من الشاكية – مقيم بدائرة المركز، ضد زوجها لقيامه بإطلاق عيار نارى على قدميها وإحداث إصابتها.

وتم ضبطه وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى حينه، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه، وعقب ذلك قضت المحكمة بالبراءة لتنازل الشاكية. 

وبتاريخ 14 يناير الجارى قام المشكو فى حقه بالتعدى عليها بالضرب مرة أخرى دون حدوث إصابات فقامت ببث مقطع الفيديو وتحريرها محضرا ضده، وتمكن رجال الشرطة من  ضبطه.

 بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعدى على زوجته فيديو متداول الفيوم ضبط المتهم مركز شرطة اطسا سلاح ناري وزارة الداخلية النيابة العامة العنف الأسرى اخبار الحوادث اليوم

مواد متعلقة

“يقتل القتيل ويمشي في جنازته”.. اعترافات صادمة للمتهم بإنهاء حياة الصغار الثلاثة داخل منزل مهجور بالمنوفية.. الانتقام من والدهم السبب.. والنيابة تواصل التحقيقات لكشف جميع الملابسات

ضبط عاطل طلب أموالا مقابل ركن سيارة فى عباس العقاد بمدينة نصر

ضبط فرد أمن بتهمة التعدي على طالب بسلاح أبيض بالتجمع

القبض على 4 متهمين بتقييد عامل والاعتداء عليه في قنا

الداخلية تكشف ملابسات فيديو ادعاء طبيب بشأن استيلاء أبنائه على أمواله

الأمن يكشف ملابسات فيديو متداول بشأن التعدي على طالب داخل جامعة بالشرقية

مطالبة برسوم وهمية أمام مسجد تاريخي بالخليفة.. كشف ملابسات فيديو متداول

دهس أمام مدرسة بالجيزة.. ضبط قائد سيارة ملاكي تسبب في وفاة أم وطفلها وإصابة آخر
ads

الأكثر قراءة

الدوري السعودي، نيوم يتقدم على الهلال 0/1 في الشوط الأول

بث مباشر، حفل نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025

15 دقيقة سلبية بين السنغال والمغرب في نهائي كأس الأمم الأفريقية

دار الإفتاء: الثلاثاء غرة شهر شعبان لعام 1447 هجريًّا

السكة الحديد: اتخاذ الإجراءات القانونية لإلغاء حجز تذاكر القطارات عبر "فوري"

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

إعلان أسماء الفائزين بوحدات مشروع 50 بيتا ريفيا بقرية القصر بالواحات البحرية

طن الألومنيوم يسجل 3,140 آلاف دولار في بورصة لندن للمعادن اليوم الأحد

خدمات

المزيد

طن الألومنيوم يسجل 3,140 آلاف دولار في بورصة لندن للمعادن اليوم الأحد

أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء بختام تعاملات اليوم الأحد

أسعار 9 عملات عربية وأجنبية بالمركزي المصرى اليوم الأحد

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي بختام تعاملات اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى يكون تعدد الزوجات مباحًا شرعًا؟ أزهري يوضح

مفتي الجمهورية يوضح حكم تمويل شراء الآلات الصناعية عن طريق البنوك

أزهري: حرمان الورثة من الميراث باطل شرعا ويغلق أبواب الجنة

المزيد
الجريدة الرسمية