كشف ملابسات فيديو اتهام سيدة لزوجها بالتعدي عليها وأسرتها بالفيوم

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام زوجها بالتعدى عليها بإستخدام سلاح نارى والتعدى على أهليتها بالفيوم.

الأمن يكشف ملابسات فيديو سيدة اتهمت زوجها بالتعدى عليها وأسرتها باستخدام سلاح بالفيوم

عقب تداول فيديو.. ضبط المتهم بالتعدى على زوجته بالفيوم

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12/6/2024 تلقى مركز شرطة إطسا بالفيوم بلاغا من الشاكية – مقيم بدائرة المركز، ضد زوجها لقيامه بإطلاق عيار نارى على قدميها وإحداث إصابتها.

وتم ضبطه وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى حينه، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه، وعقب ذلك قضت المحكمة بالبراءة لتنازل الشاكية.

وبتاريخ 14 يناير الجارى قام المشكو فى حقه بالتعدى عليها بالضرب مرة أخرى دون حدوث إصابات فقامت ببث مقطع الفيديو وتحريرها محضرا ضده، وتمكن رجال الشرطة من ضبطه.

بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

