أخبار الاقتصاد اليوم: انخفاض أسعار الذهب واستقرار الدولار.. ارتفاع تراخيص السيارات الملاكي في السوق المصرية.. ومنتجو الدواجن والبيض يستغيثون بالرئيس بعد تصريحات وزير الزراعة

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

90.6 % إجمالي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة منتصف الأسبوع نسبة 90.6 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.2 % والعرب على 3.2 %، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 251.9 مليون جنيه في هذه الجلسة، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 69.8 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 92.1 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 4.1 % وسجل العرب 3.8 % وسجل الأجانب صافي شراء بنحو 479.8 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 73.9 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

واصل سعر الدولار الاستقرار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الأربعاء 7 يناير 2026، والذي يوافق الإجازة الرسمية للبنوك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

أسعار الدولار في البنوك اليوم

جاءت قيمة الدولار في البنك المركزي المصري كالتالي:

47.19 جنيه للشراء.

47.33 جنيه للبيع.

أما في بنك مصر، فقد سجل الدولار نحو:

47.25 جنيه للشراء.

47.35 جنيه للبيع.

أما في البنك الأهلي المصري، سجلت الأسعار نحو:

47.25 جنيه للشراء.

47.35 جنيه للبيع.

وفي بنك كريدى أجريكول، سجل الدولار نحو:

47.24 جنيه للشراء.

47.34 جنيه للبيع.

آخر تطورات سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر جرام الذهب، شهد سعر جرام الذهب تراجعًا ملحوظًا بقيمة 25 جنيهًا للجرام، خلال ختام حركة تعاملات اليوم الأربعاء 7 يناير 2026، وسط متابعة مستمرة يقدمها موقع “فيتو” لآخر مستجدات سوق الصاغة وفق التحديثات المحلية.

تعرف على آخر تطورات أسعار الذهب

الذهب عيار 24: سجل نحو 6810 جنيهًا للجرام.

الذهب عيار 21: بلغ نحو 5960 جنيهًا للجرام.

الذهب عيار 18: وصل إلى 5100 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب: سجل 47640 جنيهًا في محلات الصاغة.

ارتفاع سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

أسعار البيض اليوم، واصلت أسعار بيض المائدة الارتفاع، اليوم الأربعاء، سواءً في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة، وشملت أسعار كرتونة البيض الأبيض والبلدي والأحمر.

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء الموافق 7 يناير 2026، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع بيض المائدة بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض (30 بيضة) في بورصة الدواجن اليوم، ما بين 119 جنيها و122 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 121 إلى 124 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة.

بعد تصريحات وزير الزراعة، منتجو الدواجن والبيض يطلقون صرخة استغاثة للسيسي ومدبولي

أطلق منتجو الدواجن والبيض في مصر صرخة استغاثة عاجلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء، معبرين عن معاناتهم من ما وصفوه بـ "الظلم والتشويه"، بعد تصويرهم من قبل بعض الجهات على أنهم جشعون ومحتكرون للأسعار، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.

8 مليارات جنيه خسائر الشركات في نهاية الربع الأخير من 2025

وقال أحمد نبيل، عضو اتحاد منتجي الدواجن، في بيان له اليوم الأربعاء، إن خسائر الشركات بلغت نحو 8 مليارات جنيه في نهاية الربع الأخير من عام 2025، مؤكدًا أن القطاع يواجه ضغوطًا غير مسبوقة من السياسات الحكومية وتهديدات بفتح باب الاستيراد، والتي أثرت على خطط التوسع الداخلي لبعض الشركات الكبرى.

وأضاف نبيل أن ثلاث شركات كبرى كانت تسعى للتوسع داخليًا قررت تحويل استثماراتها إلى دول عربية، لضمان استقرار أعمالها وتحقيق عوائد مضمونة، بعد أن واجهت تهديدات مباشرة من تصريحات وزير الزراعة التي هاجم فيها الاتحاد وهدد بفتح السوق أمام المستوردين.

وزير قطاع الأعمال يبحث مع رئيس جهاز مستقبل مصر تعزيز التعاون المشترك

استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودفع الشراكات الاستراتيجية، بما يدعم أهداف الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

تناول اللقاء عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التعاون بين جهاز مستقبل مصر والشركات التابعة للوزارة في مجالات متعددة منها الفوسفات والملح وصناعة المركبات.

وأكد الوزير، أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل وفق استراتيجية متكاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة بالشركات التابعة، في إطار رؤية مصر 2030، وبما يحقق أقصى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مشددًا على أهمية تعزيز التكامل مع الجهات الوطنية المختلفة، وفي مقدمتها جهاز مستقبل مصر، لما يمتلكه من خبرات وإمكانات كبيرة.

تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2% خلال ديسمبر

تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو بنسبة 0.1% ليسجل حوالي 2% في ديسمبر الماضي، وفق بيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاءات الأوروبي، اليوم الأربعاء.

وكان اقتصاديون توقعوا تراجع التضخم إلى 2%، بما يتماشى مع مستهدف البنك المركزي الأوروبي، بعد أن بلغ 2.1% في نوفمبر.

معدل التضخم في منطقة اليورو

وبلغ التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ الأكثر تقلبًا، 2.3% على أساس سنوي حتى ديسمبر، منخفضًا من 2.4% في نوفمبر، في حين تراجع معدل تضخم قطاع الخدمات إلى 3.4% مقارنة بـ3.5% في الشهر السابق.

خبير اقتصادي يحذر رئيس الوزراء من مبادلة الديون بأصول الدولة

مبادلة الديون وبيع الأصول، حذر الخبير الاقتصادي هاني توفيق من الجدل الدائر بين رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الخبراء، بشأن مسألة مبادلة الديون بأصول الدولة، مؤكدًا أن النقاش المستمر عن الديون له أثره، الذي وصفه بـ “الخطير” على تدفق الاستثمارات الأجنبية، ويؤثر على نظرة المستثمر الأجنبي لمصر.

مبادلة الديون ببيع أراضي أو أصول الدولة

كما حذر الخبير الاقتصادي هاني توفيق من تسوية الديون أو ما يطلق عليه مبادلة الديون عن طريق بيع أراضٍ أو أصول وشركات أو مطارات وموانئ، مؤكدًا أن هذه الأصول أمانة لصالح الأجيال القادمة.

وأكد هاني توفيق أن الحل في مسألة معالجة الديون يكمن في السعي لإعادة جدولة الديون قصيرة الأجل، بأخرى طويلة الأجل، لتخفيف الضغط على ميزان المدفوعات، مع إزالة معوقات الاستثمار، وزيادة دخل الدولة من الضرائب، وخفض معدلَي البطالة والفقر.

المالية: سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد انخفض لأقل معدل منذ عام 2020

أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن نسبة رصيد المديونية وصافى الاقتراض شهدت تراجعًا كنسبة من الناتج المحلى مما أدى إلى استمرار تراجع نسبة مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلى خلال النصف الأول من العام المالى الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وقد تزامن مع ذلك تراجع قوى لمؤشرات المخاطر بالأسواق الدولية، ولدى المستثمرين؛ مما يؤكد تحسن تقييم الاقتصاد المصرى.

وأضاف: انخفض سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لمدة ٥ أعوام ليصل فى ٦ يناير ٢٠٢٦ لأقل من ٢٧٠ نقطة، وهو أقل معدل منذ عام ٢٠٢٠، كما تراجعت تكلفة العائد على السندات الدولية بشكل كبير يتراوح من ٣٠٠ إلى ٤٠٠ نقطة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وصف المرصد الإعلامي لوزارة المالية، التقرير الإعلامي الذى عرضته إحدى القنوات العربية المتخصصة حول الدين، بأنه غير مهنى وغير دقيق وقد يؤدى إلى تضليل المشاهدين والمتابعين غير المتخصصين حيث تم الاعتماد على الاجتزاء فى العرض بما يخالف عرض الصورة الكاملة الحقيقية، حيث تناول حجم الإصدارات الجديدة لجزء من المديونية المحلية خلال النصف الأول من العام المالى، دون ذكر أو الإشارة إلى حجم الإهلاكات والسدادات للمديونية خلال نفس الفترة أو مع إغفال تام لباقى أنواع المديونية خاصة المديونية الخارجية؛ بما يوحى بأن رصيد المديونية ارتفع بقيمة الإصدارات، وهو تحليل غير سليم، ومضلل لأى متابع غير متخصص؛ لأن رصيد المديونية يتغير بقيمة صافى الاقتراض المحلى والأجنبي وليس بإجمالى الإصدارات.

بزيادة 5 جنيهات، ارتفاع جديد في أسعار الكتاكيت واستقرار البط ببورصة الدواجن

أسعار الكتكوت والبط عمر يوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض، اليوم الأربعاء، الموافق 7 يناير 2026، تباينًا ملحوظًا، في بورصة الدواجن والشركات، بينما استقرت أسعار البط.

سعر الكتكوت والبط صغير العمر

وتستعرض «فيتو» سعر الكتكوت والبط صغير السن في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم، سعر الكتكوت ساسو بيور.

أسعار الكتاكيت اليوم

كما تستعرض “فيتو” كذلك سعر الكتكوت هجين، وسعر الكتكوت البلدي، وسعر الكتكوت جيل ثان، وسعر الكتكوت كب، وسعر الكتكوت الروس، وسعر الكتكوت روزي، وسعر كتكوت آي آر.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

تراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 25 إلى 31 جنيها، بارتفاع 3.5 جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض قطعان بين 19 و19.5 جنيه، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.

أسعار الكتاكيت اليوم

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 9 جنيهات إلى 10 جنيهات.

تراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم بين 8 إلى 9 جنيهات.

تراوح سعر كتكوت بلدي بين 4 جنيهات إلى 5 جنيهات.

تراوح سعر كتكوت هجين بين 6 جنيهات إلى 7 جنيهات.

تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 7 إلى 8 جنيهات.

تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 6 جنيهات إلى 7 جنيهات.

بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 63 جنيها.

أسعار الكتاكيت في الشركات

وعن أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات؛ جاءت كالآتي:

بلغ سعر كتكوت أربو نحو 28 جنيها ، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق

بلغ سعر كتكوت كب نحو 31 جنيها ، بارتفاع 3.5 جنيه عن سعره السابق

تراوح سعر كتكوت روس / روص من 26 إلى 28 جنيهًا ، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق

بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 25 جنيها ، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق

بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 15 جنيها ، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق

بلغ سعر كتكوت روزي نحو 15 جنيها ، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق

بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 27 جنيها ، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق

أسعار البط صغير العمر

فيما استقرت أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور، كالآتي:

تراوح سعر بط مسكوفى عمر يوم واحد من 11 إلى 12 جنيها. تراوح سعر بط فرنساوى بيور من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات. تراوح سعر بط محلي من 9 إلى 10 جنيهات.

حازم المنوفي: سحب بعض تشغيلات حليب الأطفال احترازيا يعكس قوة الرقابة الاستباقية

أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، أن إعلان الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن تنفيذ سحب احترازي محدود لبعض تشغيلات حليب الأطفال يُجسد النهج الاحترافي للدولة المصرية في إدارة منظومة سلامة الغذاء، ويعكس أعلى درجات الشفافية والجاهزية في التعامل مع أي ملاحظات تتعلق بصحة وسلامة المستهلكين، لا سيما الأطفال.

الرقابة الاستباقية وليس نتيجة وجود أزمة في السوق

وأوضح المنوفي في بيان له اليوم، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الرقابة الاستباقية وليس نتيجة وجود أزمة في السوق، مشيرًا إلى أن السحب تم بناءً على إخطار رسمي وتعاون مباشر مع الشركة المنتجة، بما يؤكد التزام الشركات العاملة في السوق المصرية بالمعايير الدولية والمسئولية المجتمعية.

ترخيص 1362 سيارة كهربائية في مصر خلال ديسمبر الماضي

أعلنت الإدارة العامة للمرور، بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري علي السيارات، عدد السيارات الكهربائية المرخصة خلال شهر ديسمبر 2025، إذ بلغ عدد السيارات 1362 سيارة كهربائية.

ووفقًا لما نشرته الإدارة العامة للمرور، بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري علي السيارات، احتلت سيارات “بى واى دى” المركز الأول بعد ترخيص ما يقرب من 401 سيارة وفي المركز الثاني كان لصالح سيارات “فولكس فاجن” فحققت 117 سيارة، ثم في المركز الثالث سيارات زيكر بعد ترخيص ما يقرب من 105 سيارات، ثم حصلت سيارات روكس علي المركز الثالث بعد ترخيص ما يقرب من 95 سيارة، وفي المركز الرابع كان لصالح سيارات أفاتار بعد تراخيص 90 سيارة.

وحصلت سيارات مرسيدس علي المركز الخامس بعد ترخيص ما يقرب من 77 سيارة، وجاءت سيارات نيسان في المركز السادس بعد ترخيص 68 سيارة، والمركز السابع كان لصالح سيارات بى ام دبليو بعد ترخيص 58 سيارة وتمركز سيارات اكسبنج في المركز الثامن بعد ترخيص 58 سيارة وفي المركز التاسع كان لصالح سيارات شاومى بعد ترخيص 17 سيارة ولينك اند كو في المركز العاشر بعد ترخيص ما يقرب من 9 سيارات.

ارتفاع تراخيص السيارات الملاكي في السوق المصرية

كشفت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمّعة التأمين الإجباري على السيارات، إجمالي تراخيص السيارات خلال شهر ديسمبر 2025، وتم ترخيصها 59890 مركبة "زيرو"، بنسبة ارتفاع 0.89% عن الشهر السابق، مما يشير إلى تحسن سوق السيارات المصري وتعافيه من الأزمات التي تعطل حركة المبيعات .

إجمالي تراخيص المركبات في مصر خلال شهر ديسمبر

ووفقًا لما نشرته الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمّعة التأمين الإجباري على السيارات، في تقريرها عدد السيارات التي تم ترخيصها 1555 مركبة موديل 2022 و 1034 مركبة موديل 2023 و1679 مركبة موديل 2024 و17042 مركبة موديل 2025 و38580 مركبة موديل 2026

إجمالي تراخيص السيارات الملاكي خلال شهر ديسمبر

أضاف التقرير الصادر عن الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمّعة التأمين الإجباري على السيارات، أن عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 21742 سيارة ملاكي بنسبة ارتفاع 12.1% عن الشهر السابق، وجاءت الأرقام 170 سيارة موديل 2022 و360 سيارة موديل 2023 و471 سيارة موديل 2024 و2820 سيارة موديل 2025 و17921 سيارة موديل 2026.

