المطلوب حكومة اقتصادية بشكل عاجل، خبير يقدم حلولا لإخراج مصر من أزمتها

18 حجم الخط

حلول للأزمة الاقتصادية، أكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق أن السياسات النقدية، التي يتبعها البنك المركزي، من رفع أو خفض سعر الفائدة، لن تحقق نمو اقتصادي أو تقدم حلولًا للاقتصاد المصري، دون أن يتبعها زيادة إيرادات الدولة، وإزالة معوقات الاستثمار، والقضاء على البيروقراطية وما يتبعها من فساد.

سياسات البنك المركزي النقدية لا تكفي

وطالب هاني توفيق بحكومة اقتصادية، أو مجلس أعلى للتخطيط الاقتصادى، وصفها بـ "حكومة اقتصادية من الطراز الأول"، ويكون بها عقولًا جديدة ذات أفكار حديثة وخبرة دولية عميقة، مع تمكين أعضائها من كافة مفاصل الدولة، ومواردها، وثرواتها، وطاقاتها.

السياسات النقدية للبنك المركزي لا تكفي، فيتو

وقال هاني توفيق عن السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي: "لأن السياسة النقدية وحدها لاتكفى، لاشك أن رفع أو خفض سعر الفائدة أو قيمة الجنيه هما خطوتان سليمتان إذا ما أستخدما فى الوقت المناسب، وبالقدر المناسب"

وتابع هاني توفيق: "ولكن، مالم يصاحب السياسة النقدية التى يتبعها البنك المركزى، سياسات أخرى رشيدة مالية واستثمارية واقتصادية، فلن نكون قد تحركنا من موقعنا، ولا أمل فى نمو اقتصادى، أو تنمية، أو ازدهار".

وعن السياسات الاقتصادية المطلوبة للخروج من الأزمة الاقتصادية، قال هاني توفيق: "والسياسات المطلوبة هى تلك التى تهدف إلى زيادة إيرادات الدولة من كافة أنشطتها الاقتصادية، والاستثمار وإزالة معوقاته المعروفة وعلى رأسها تفعيل مبدأ وحدة الموازنة وانسحاب الدولة من المنافسة مع الاستثمار الخاص، مع القضاء التام على البيروقراطية (المصحوبة احيانًا بالفساد)، وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، وحصيلة الضرائب، والتصدير، وخفض نفقات الحكومة"

وأكد هاني توفيق "وأخيرًا وليس آخرًا: الاستغلال الأمثل، وإعادة ترتيب الأولويات لموارد الدولة المحدودة على أساس اقتصادى، وأكرر: اقتصادى".

المطلوب حكومة اقتصادية تُمكن من مفاصل الدولة

وطالب هاني توفيق باستدعاء حكومة اقتصادية، فقال: "وبمنتهى الصراحة، فإن الأمر يستدعى حكومة اقتصادية، أو مجلس أعلى للتخطيط الاقتصادى، من الطراز الاول، وعقولًا جديدة ذات أفكار حديثة وخبرة دولية عميقة، مع تمكين أعضائها من كافة مفاصل الدولة، ومواردها، وثرواتها، وطاقاتها الإنتاجية المعطلة (تفعيل مبدأ وحدة وشمولية الموازنة العامة للدولة).

المطلوب حكومة إقتصادية بأفكار جديدة، فيتو

واختتم هاني توفيق قائلًا: "دون كل ذلك، فلا أمل يرجى من مجرد قرارات يصدرها البنك المركزى وحده، أو حلول محاسبية، وتبادل ديون بأصول، وما إلى ذلك من أفكار خزعبلية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.