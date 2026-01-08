الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

12,330 ليرة، سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي بختام تعاملات اليوم الخميس

سعر الليرة السورية
سعر الليرة السورية
18 حجم الخط

سعر الليرة السورية، شهد سعر الدولار استقرارًا مقابل الليرة السورية في مصرف سوريا المركزي، مساء اليوم الخميس الموافق 8 يناير 2026. 

وتستعرض “فيتو” سعر الدولار مقابل الليرة في مصرف سوريا المركزي.

الليرة السورية 
الليرة السورية 

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي 

سجل الدولار في مصرف سوريا المركزي نحو 12,230  ليرة للشراء، 12,330 ليرة للبيع.

ماذا تعرف عن العملة السورية؟

العملة الرسمية في سوريا هي الليرة السورية، وتعرف اختصارًا بـ(SYP)، كما تستخدم في جميع التعاملات المالية داخل البلاد، وهي العملة التي تصدرها الدولة وتديرها عبر البنك المركزي السوري.

ما هي الجهة المسئولة عن إصدار العملة السورية؟

الجهة المسئولة عن إصدار وتنظيم العملة السورية هي مصرف سوريا المركزي، وهو أيضًا المسئول عن السياسة النقدية، مثل تثبيت سعر الصرف، السيطرة على التضخم، وتنظيم البنوك.

الليرة السورية 
الليرة السورية 

عوامل تؤثر في قيمتها

قيمة الليرة السورية تتأثر بعدة عوامل داخلية وخارجية مثل:

  • الوضع الاقتصادي العام في البلاد.
  • الاستقرار السياسي والأمني.
  • العقوبات الدولية.
  • السياسات الحكومية والبنك المركزي.
  • العرض والطلب على العملات الأجنبية، خاصة الدولار.

خلفيات ثقافية وتاريخية عن العملة السورية

اسم “الليرة” مشتق من الكلمة اللاتينية libra، وهو اسم شائع في عدة بلدان كانت ضمن النفوذ العثماني أو الأوروبي، كما أن سوريا استخدمت عملات مختلفة في تاريخها، خاصة خلال فترات الانتداب والاستقلال.

تاريخ العملة السورية يعود إلى بدايات القرن العشرين، عندما كانت البلاد تحت الانتداب الفرنسي، إذ أُصدرت حينها الليرة السورية اللبنانية كعملة موحدة بين سوريا ولبنان، قبل أن تنفصل العملتان رسميًا في منتصف الأربعينيات عقب استقلال البلدين. ومنذ ذلك الحين أصبحت الليرة السورية رمزًا للسيادة الوطنية وأداة رئيسية لتنظيم الاقتصاد المحلي.

العديد من التغيرات على قيمة العملة

شهدت الليرة السورية على مر العقود العديد من التغيّرات في قيمتها وتصميمها، تأثرًا بالأحداث السياسية والاقتصادية التي مرت بها البلاد، بدءًا من فترات الازدهار وحتى فترات الحروب والأزمات.

وتنوعت فئاتها بين المعدنية والورقية، حيث تضم أوراقًا نقدية بفئات متعددة مثل 50، 100، 500، 1000، و5000 ليرة سورية، وتحمل تصاميم تعبّر عن التراث السوري وتاريخه العريق، من القلاع الأثرية إلى رموز الحضارة السورية القديمة.

الليرة السورية رمز وذاكرة وطنية

جدير بالذكر أن الليرة السورية تعتبر أكثر من مجرد وسيلة للتبادل التجاري، فهي تحمل في طياتها رمزية كبيرة للشعب السوري، إذ تجسد مراحل تطور الدولة الحديثة، وتعكس صمود الاقتصاد الوطني رغم التحديات والعقوبات المتكررة، كما تعد شاهدة على تاريخ طويل من التحولات السياسية والاجتماعية التي مرت بها البلاد. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العملة السورية الليرة السورية الليرة بختام تعاملات اليوم ختام تعاملات اليوم سعر الدولار مقابل الليرة سعر صرف سعر الليرة السورية سعر الليره سعر الدولار مصرف سوريا المركزي

مواد متعلقة

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

البلاستيك بـ 30 جنيه، أسعار الخردة في مصر اليوم الخميس

الدولار يسجل 12,300 ليرة في مصرف سوريا المركزي اليوم

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الخميس 8-1-2026

الدولار يسجل 448.73 جنيها للبيع ببنك السودان المركزي بتعاملات الخميس

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس
ads

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد بعد مرور 70 دقيقة بالسوبر الإسباني

شوط أول سلبي بين آرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي

النصر يسقط بالخسارة أمام القادسية 1/2 في الدوري السعودي

للطلاب والمعلمين، قرار مهم من تعليم القاهرة بشأن التليفونات المحمولة داخل لجان الامتحانات

“تعليم الجيزة” تعلن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول

ثبات الدولار الكندي في مصر وسط ترقب تحركات الأسواق

ساويرس: التضييق على الحريات يقتل الإبداع والثقافة

باريس سان جيرمان بطلا لـ السوبر الفرنسي بعد الفوز على مارسيليا بركلات الترجيح

خدمات

المزيد

12,330 ليرة، سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي بختام تعاملات اليوم الخميس

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

12.98 جنيه، سعر الريال القطري في البنك الأهلي بختام تعاملات اليوم

سعر كيلو الأرز اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم الإنفاق من أموال الزكاة والصدقات على الرعاية الصحية للمرضى

معنى كتاب مرقوم، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 9 بسورة المطففين

هل يُكتب أجر العمرة لمن لم يستطع الذهاب بسبب ضيق الرزق؟ أمين الفتوى يوضح(فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية