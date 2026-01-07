احتلال نيسان وهيونداي المركز الاولية في تراخيص السيارات

18 حجم الخط

كشفت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري علي السيارات، عن احتلال سيارات نيسان المركز الأول في تراخيص السيارات الملاكي وبلغ الإجمالي نحو 2493 سيارة من بينها (صنى 1838وسنترا 386 واكس تريل 66 وجوك 80 وقشقاى 111 سيارة باترول سيارة واحدة).

تراخيص السيارات الملاكي

وفي المركز الثاني احتلت هيونداى عليها بعد تراخيص ما يقرب من 2096 من بينها (إلنترا 693 سيارة وتوسان 555 سيارة) وفي المركز الثالث كان لصالح سيارات شيرى فجاءت فى المركز الثالث بعد ترخيص 1641 من بينها اريزو 5 (396) وتيجو 7( 311) أما إم جى جاءت فى المركز الرابع بعد ترخيص ما يقرب من 1630 من بينها (ام جى 5 فعدد سياراتها 500 سيارة وزد اس 784 سيارة وام جى اتش اس 102 سيارة).

وكان المركز الخامس لصالح سيارات جيتور بعد ترخيص 1229 سيارة وفى المركز السادس كان لصالح سيارات تويوتا 1123 سيارة وفى المركز السابع استحوذت عليها سيارات مرسيدس بعد ترخيص 985 سيارة وفى المركز الثامن كان لصالح سيارات سو إيست 923 سيارة وفى المركز التاسع تمكنت منها كيا 726 سيارة وفى المركز العاشر كان لصالح سيارات سكودا 696 سيارة وفى المركز الحادى عشر فولكس فاجن 650 سيارة.

وفى المركز الثانى عشر لسيارات رينو 582 سيارة والمركز الثالث عشر كان لصالح سيارات شانجان 496 سيارة وفى المركز الرابع عشر بايك 429 سيارة وفى المركز الخامس عشر ميتسوبيشى 339سيارة

وكان عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 21742 سيارة ملاكي بنسبة ارتفاع 12.1% عن الشهر السابق وجاءت الأرقام 170 سيارة موديل 2022 و360 سيارة موديل 2023 و471 سيارة موديل 2024 و2820 سيارة موديل 2025 و17921 سيارة موديل 2026.

