العامة للاستعلامات: 250 وسيلة إعلام عالمية ترصد افتتاح المتحف الكبير وتحسن الاقتصاد المصري في نوفمبر

أطلقت الهيئة العامة للاستعلامات العدد الجديد من إصدارها الشهري بعنوان «قراءة تحليلية إحصائية لتوجهات الإعلام الدولي إزاء القضايا والشئون المصرية»، والذي يقدم رؤية معمّقة لرصد وتفسير تغطيات وسائل الإعلام العالمية لأهم الملفات والقضايا المصرية خلال شهر نوفمبر 2025.



وقال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: إن التقرير يتضمن رصدًا وتحليلًا منهجيًا لاتجاهات التناول الإعلامي الدولي لمصر، مع التركيز على خمسة ملفات رئيسية هي: الاقتصاد، والسياسة الخارجية، والملف الحقوقي والأمني، والسياحة والآثار، وملف خاص عن انتخابات مجلس النواب.



وأوضح رشوان أن التقرير اعتمد على معالجة كمية وكيفية لمحتوى إعلامي بلغ 1917 مادة صادرة عن أكثر من 250 وسيلة إعلام دولية، شملت صحفًا ومواقع إخبارية وقنوات فضائية وشبكات إذاعية ومنصات رقمية، باستخدام أدوات التحليل الإحصائي من جداول وإنفوجراف وأشكال بيانية، بما يتيح فهمًا أدق لاتجاهات التغطية العالمية للقضايا المصرية.



وأشار إلى أن التغطية الدولية لملف الاقتصاد المصري ركزت بوضوح على جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال، إلى جانب التطورات المرتبطة بقطاعات الطاقة والغاز وقناة السويس والمناطق الاقتصادية.



وفي محور السياسة الخارجية، رصد التقرير تغطية واسعة لدور مصر الإقليمي والدولي، ولا سيما في قضايا الشرق الأوسط، مع الإشادة باستمرارية الجهود المصرية بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، والتي أسفرت عن استضافة قمة شرم الشيخ للسلام ووقف الحرب في غزة باتفاق دولي، وإبراز المساعي المصرية للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار. كما تناول الإعلام الدولي ترحيب مصر باعتماد الأمم المتحدة قرارها السنوي المؤكد على الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إلى جانب متابعة العلاقات المصرية مع القوى الدولية والدول العربية والأفريقية، والتركيز على ملفات الأمن القومي مثل سد النهضة والأوضاع في ليبيا والسودان، والمشاركة المصرية في الفعاليات الدولية، ومن بينها قمة العشرين بجنوب أفريقيا.



وفيما يتعلق بالملف الحقوقي والأمني، أوضح «رشوان» أن التقرير تناول القراءات الدولية التي أشادت بجهود تعزيز الأمن والاستقرار، مع تقديم تحليل رقمي لنوعية القضايا المطروحة واتجاهات التغطية بما يعكس صورة مصر في الإعلام العالمي.



أما ملف السياحة والآثار، فقد شهد اهتمامًا متزايدًا من الإعلام الدولي، خاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير، والاكتشافات الأثرية، وارتفاع معدلات الإشادة بمقومات السياحة الشاطئية والثقافية، حيث اتسمت التغطية في مجملها بطابع إيجابي قدّم مصر كوجهة سياحية وثقافية رائدة.



وأكد رشوان أن هذا الإصدار يأتي في إطار جهود الهيئة لتوفير قراءة معمّقة لدور الإعلام الدولي في تشكيل الانطباعات عن مصر، موضحًا أنه تم رصد تحسّن ملحوظ في نبرة التغطية المتعلقة بالاقتصاد والسياسة الخارجية والسياحة والآثار، مع اعتراف متزايد بالإنجازات التنموية والدور المحوري لمصر في السياسة الخارجية والأمن الإقليمي.



وبحسب التقرير، بلغت نسبة التغطيات ذات الاتجاه الإيجابي والموضوعي نحو 91% من إجمالي المواد المرصودة؛ حيث سجل النشر الإيجابي الواضح 746 مادة (39%)، بينما بلغ النشر الموضوعي أو المحايد 1004 مواد (52%)، في حين لم تتجاوز الاتجاهات غير الإيجابية 9%.



وتصدّر ملف السياسة الخارجية قائمة الاهتمامات بإجمالي 583 مادة (نحو 30%)، يليه السياحة والآثار بـ481 مادة (25%)، ثم ملف انتخابات مجلس النواب بـ354 مادة (18%)، فالملف الاقتصادي بـ280 مادة (15%)، وأخيرًا الملف الحقوقي والأمني بـ219 مادة (11%).



وأشار التقرير إلى أن الإعلام العربي، وإلى حد كبير الإعلام الآسيوي، كان الأكثر اهتمامًا بقضايا الاقتصاد والسياسة الخارجية، تلاه الإعلام الأوروبي والأمريكي، خاصة في ملفات السياسة الخارجية والاقتصاد والحقوق والسياحة والآثار.



ونُشرت المواد المرصودة بنحو 15 لغة عبر وسائل إعلام من مختلف قارات العالم، شملت دول الأمريكيتين وأوروبا وآسيا والعالم العربي ودول الجوار والقارة الأفريقية، بما يعكس اتساع نطاق الرصد وتنوع مصادره

