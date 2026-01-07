تعرف على حصاد مبيعات سيارة جيتور الصينية خلال 2025

18 حجم الخط

حققت العلامة الصينية جيتور مبيعات هائلة في الأسواق العالمية خلال عام 2025، بعدما سجلت بيع 622,590 مركبة، بزيادة 9.5% على أساس سنوي، مسجلةً رقمًا قياسيًا جديدًا للعام.

وارتفعت المبيعات التراكمية للعلامة إلى أكثر من 2.15 مليون وحدة خلال سبع سنوات فقط، ما يعكس النمو السريع للعلامة وقدرتها على تعزيز حضورها في قطاعات متعددة، لا سيما فئة سيارات SUV، لتصبح واحدة من أسرع العلامات نموًا عالميًا في هذه الفئة خلال فترة زمنية قصيرة.

وسجلت جيتور زخمًا ملحوظًا في منطقة الشرق الأوسط، محققة نموًا سنويًا تجاوز 80%، مع بيع أكثر من 70 ألف وحدة، كما ارتفعت حصة جيتور إلى 8.45%، محتلة المركز الثالث عالميًا، والأول بين العلامات الصينية.

وتصدرت العلامة فئة سيارات SUV الخفيفة للطرق الوعرة في أسواق رئيسية مثل الإمارات وقطر والكويت، بدعم من الطرازات الرائدة من سلسلتي X وT، التي تجمع بين التصميم العملي والمواصفات المتوافقة مع أسلوب حياة المستخدمين الشباب.

ويأتي الإطلاق العالمي للطراز الفاخر متعدد الاستخدامات G700 ليعزز الصورة الذهنية للعلامة التجارية، ويدعم حضورها وتنافسيتها في الأسواق الرئيسية.

وعلى المستوى المحلي، تواصل جيتور في مصر، تحقيق أداء متميز، مدفوعًا بارتفاع المبيعات وزيادة اهتمام المستهلكين بالعلامة.

وتشمل الطرازات المتوفرة في السوق المصري X70 وX70 Plus المجمعة محليًا، وX90 Plus، وDashing، وT1، وT2، ما يوفر للعملاء باقة متنوعة من سيارات SUV العائلية ومتعددة الاستخدامات.

وفي منطقة الشرق الأوسط، أنشأت جيتور مستودعًا إقليميًا لقطع الغيار بمساحة 12,000 متر مربع، ومن المتوقع أن يصل معدل توافر القطع إلى 95% بحلول عام 2026، وقد ساهم هذا التكامل بين المنتجات القوية والخدمات الموثوقة في ترسيخ ثقة المستخدمين وقطاع الصناعة، إذ حصلت جيتور خلال عام 2025 على جائزة العلامة الأكثر ثقة في سلطنة عُمان، وجائزة NADA الذهبية في جنوب أفريقيا.

كما فاز طراز X70 Plus بجائزة أفضل سيارة سبعة مقاعد من حيث القيمة على منصتي Carlist.my وWapCar.my، بينما حصل طراز T2 على جائزة Autocosmos Recommended Model في تشيلي، ونال طراز G700 جائزة أكثر ميزات تصميم ابتكارية ضمن Turin Automotive Design Awards في إيطاليا.

