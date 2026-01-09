احذروا، بيان عاجل من الأرصاد بشأن تحركات الأمطار والرياح على القاهرة ومحافظات مصر

18 حجم الخط

الطقس اليوم، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الوضع الجوي فجر اليوم الجمعة، محذرة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اليوم الجمعة ٩ يناير يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة نشاط قوي للرياح وأمطار متفاوتة الشدة.

بيان تحذيري من الأرصاد الجوية عن طقس اليوم

وقالت الأرصاد في بيانها: “هناك غطاء سحابي من السحب العالية والمتوسطة والمنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار متفرقة وعشوائية على مناطق من شمال البلاد قد تمتد لمناطق من القاهرة الكبرى".



وتابعت: "من المتوقع تقدم السحب الركامية الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري مع تقدم الوقت".

كما حذرت الأرصاد من نشاط رياح قوى على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد واضطراب في الملاحة البحرية.

خريطة سقوط الأمطار اليوم

وعن خريطة سقوط الأمطار اليوم أشارت الأرصاد إلى فرص سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق (الإسكندرية - شمال الوجه البحري)، قد تصل إلى حد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء.



وأمطار متوسطة على بعض المناطق (السلوم - مطروح - جنوب الوجه البحري).



وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق (القاهرة الكبرى - مدن القناة)، وتكون خفيفة على (جنوب سيناء - شمال الصعيد).



وحذرت الأرصاد أيضًا من نشاط ملحوظ للرياح على كافة الأنحاء، وتتراوح سرعتها بين 40 إلى 60 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.



كما حذرت من اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على (سواحل البحر المتوسط - البحر الأحمر - خليجي السويس والعقبة)



وأوضحت أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى 18 درجة.



حالة الطقس اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة ويسود طقس مائل للبرودة نهارًا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد البرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 12

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 10

