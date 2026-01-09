المغرب والكاميرون وكأس الاتحاد الإنجليزي، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات القوية والهامة في مختلف البطولات والمسابقات، أبرزها كأس الأمم الأفريقية والدوري الإسباني وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وتقام اليوم المباريات التالية:

مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية

مالي × السنغال - 6 مساء | بي إن سبورت ماكس 1

المغرب × الكاميرون - 9 مساء | بي إن سبورت ماكس 1

مباريات اليوم في الدوري الإسباني

خيتافي × ريال سوسيداد - 10 مساء | بي إن سبورت 1

مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

ريكسهام × نونتينجهام فورست - 9:30 مساء | بي إن سبورت 2

مباريات اليوم في الدوري الألماني

فرانكفورت × بروسيا دورتموند - 9:30 مساء

