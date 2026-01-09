رامي إمام يتغزل في محمد سعد والفنان يعلق: اتبسطت بالشغل معاك يا حبيبي يا وش الخير (فيديو)

18 حجم الخط

روى المخرج رامي عادل إمام كواليس فيلم “بوحة” للفنان محمد سعد، مؤكدًا أنه تفاجئ بوجود عمل فني مع سعد وكان غير مصدق خاصة أن سعد كان في أوج شهرته بعد فيلم “اللمبي" و"اللي بالي بالك”.

وقال رامي عادل إمام خلال لقائه في بودكاست "فضفضت أوي" تقديم المخرج معتز التوني: "لما رحت المكتب لوائل قال لي عندي فيلم ليك مع محمد سعد ما كنتش مصدق وقلت له محمد سعد اللمبي واللي بالي بالك، وبسرعة قالت له هات العقد وهمضي على بياض، وأثناء الكلام دخل سعد وقال لي صبح صبح يا عم الحاج".

وأضاف: "بدأنا نشتغل على الورق أنا والمؤلف نادر صلاح الدين واستمتعت بالتجربة، وعلمتني كتير".

وتابع: “محمد سعد حالة خاصة استثنائية فيها التعامل على الضحك، وأنا شفت بعيني سينما ميامي بتتكسر من محمد سعد، وفي حادثة ما وفي مكتب بالقلعة وكان قدام المقر مدرسة/ والمدرسة كلها عايزة تطلع تشوف محمد سعد، وفعلًا حب الناس للفنان لا يقارن”.

ومن جانبه تفاعل الفنان محمد سعد على كلام المخرج رامي إمام، ونشر على صفحته بـ"فيس بوك"، مقطع فيديو لحديث نجل الزعيم عنه مع معتز التوني.

وعلق قائلًا: "المخرج الكبير والخلوق والصديق رامي إمام.. بشكرك جدًّا علي كلامك الجميل.. واتبسطت بالشغل معاك يا حبيبي يا وش الخير وأتمنى نكرر التجربة.. وصبح صبح ع الغالييييييين".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.