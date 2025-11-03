نيسان تسيطر على تراخيص السيارات خلال شهر أكتوبر

كشف التقرير الصادر عن مجمعة التأمين الإجباري علي السيارات، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، إجمالي أعداد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 19558 سيارة ملاكي بنسبة انخفاض 7.9%عن الشهر السابق من بينها 341 سيارة موديل 2022 و697 سيارات موديل 2023 و1348 موديل 2024 و7731 موديل 2025 و9441 موديل 2026، وذلك خلال شهر أكتوبر الجاري.

وأوضح التقرير الصادر من مجمعة التأمين الإجباري على السيارات، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، سيطرة نيسان علي المركز الأول في تراخيص السيارات الملاكي بعد ترخيص 3034 سيارة من بينهم (2097 صنى و557 سنترا و155 قشقاى و3 سيارات باترول) وفي المركز الثاني شيرى 2838 سيارة، أما هيونداى جاءت فى المركز الثالث 2263 سيارة من بينها وفى المركزالرابع أم جى 2062 سيارة وفى المركز الخامس كيا 1376 سيارة وفي المركز السادس جيتور جيتور 1136 وفى المركز السابع مرسيدس 1105 سيارة.

وأشار التقرير الصادر من مجمعة التأمين الإجباري علي السيارات، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، احتلال المركز الثامن لصالح سيارات تويوتا 940 سيارة وفى المركز التاسع بى واى دى 914سيارة وفى المركز العاشر سوزوكى 848 - سيارة وفى المركز الحادى عشر رينو 845 سيارة - وفى المركز الثانى عشر شيفروليه 825 والمركز الثالث عشر سواست 678 سيارة وفى المركز الرابع عشر بايك 657 سيارة وفى المركز الخامس عشر شانجان 644 سيارة.

