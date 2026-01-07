ارتفاع تراخيص السيارات الملاكي في السوق المصري

18 حجم الخط

كشفت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمّعة التأمين الإجباري على السيارات، إجمالي تراخيص السيارات خلال شهر ديسمبر 2025، وتم ترخيصها 59890 مركبة "زيرو"، بنسبة ارتفاع 0.89% عن الشهر السابق، مما يشير إلى تحسن سوق السيارات المصري وتعافيه من الأزمات التي تعطل حركة المبيعات .

إجمالي تراخيص المركبات في مصر خلال شهر ديسمبر

ووفقًا لما نشرته الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمّعة التأمين الإجباري على السيارات، في تقريرها عدد السيارات التي تم ترخيصها 1555 مركبة موديل 2022 و 1034 مركبة موديل 2023 و1679 مركبة موديل 2024 و17042 مركبة موديل 2025 و38580 مركبة موديل 2026

إجمالي تراخيص السيارات الملاكي خلال شهر ديسمبر

أضاف التقرير الصادر عن الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمّعة التأمين الإجباري على السيارات، أن عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 21742 سيارة ملاكي بنسبة ارتفاع 12.1% عن الشهر السابق، وجاءت الأرقام 170 سيارة موديل 2022 و360 سيارة موديل 2023 و471 سيارة موديل 2024 و2820 سيارة موديل 2025 و17921 سيارة موديل 2026.

وارتفعت المبيعات التراكمية للعلامة إلى أكثر من 2.15 مليون وحدة خلال سبع سنوات فقط، ما يعكس النمو السريع للعلامة وقدرتها على تعزيز حضورها في قطاعات متعددة، لا سيما فئة سيارات SUV، لتصبح واحدة من أسرع العلامات نموًا عالميًا في هذه الفئة خلال فترة زمنية قصيرة.



وسجلت جيتور زخمًا ملحوظًا في منطقة الشرق الأوسط، محققة نموًا سنويًا تجاوز 80%، مع بيع أكثر من 70 ألف وحدة، كما ارتفعت حصة جيتور إلى 8.45%، محتلة المركز الثالث عالميًا، والأول بين العلامات الصينية.

وتصدرت العلامة فئة سيارات SUV الخفيفة للطرق الوعرة في أسواق رئيسية مثل الإمارات وقطر والكويت، بدعم من الطرازات الرائدة من سلسلتي X وT، التي تجمع بين التصميم العملي والمواصفات المتوافقة مع أسلوب حياة المستخدمين الشباب.

