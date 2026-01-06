خطوات الحفاظ علي صيانة فوانيس السيارات

18 حجم الخط

تعتبر فوانيس السيارة من أهم عوامل القيادة الآمنة، لأنها تلعب دورًا أساسيًا في تحسين الرؤية ليلًا، وتنبيه السائقين الآخرين، وتجاهل صيانتها قد يؤدي إلى ضعف الإضاءة وزيادة مخاطر الحوادث.

ونرصد في التقرير التالي خطوات الحفاظ على صيانة فانوس السيارات لإطالة عمرها وعدم إهدار الكثير من الأموال، ويؤكد الخبراء أن الالتزام بهذه الخطوات لا يحافظ فقط على كفاءة فوانيس السيارة، بل يسهم أيضًا في تعزيز السلامة المرورية وإطالة عمر السيارة الافتراضي وهي كالتالية:-



1-التنظيف الدوري

يُنصح بتنظيف فوانيس السيارة بانتظام باستخدام الماء والصابون أو منظفات مخصصة، لإزالة الأتربة والأوساخ التي تقلل من قوة الإضاءة.



2-فحص حالة الغطاء الخارجي

يجب التأكد من سلامة غطاء الفانوس وعدم وجود شقوق أو اصفرار، حيث يؤثر ذلك سلبًا على توزيع الضوء، وقد يتطلب الأمر تلميعه أو استبداله عند الضرورة.



3-التأكد من سلامة اللمبات

يُفضل فحص اللمبات بشكل دوري واستبدال التالف منها فورًا، مع التأكد من استخدام النوع الموصى به من الشركة المصنعة.



4-ضبط مستوى الإضاءة

يشدد المختصون على أهمية ضبط اتجاه الفوانيس بشكل صحيح، لتجنب إبهار السائقين الآخرين وضمان إضاءة الطريق بشكل متوازن.



5-مراجعة التوصيلات الكهربائية

فحص الأسلاك والتوصيلات يساعد على تجنب الأعطال المفاجئة، خاصة في حالات ضعف الإضاءة أو انقطاعها المتكرر.



6-الحماية من الرطوبة

يجب التأكد من إحكام غلق الفوانيس لمنع تسرب المياه، الذي قد يؤدي إلى تلف اللمبات أو الدوائر الكهربائية.



