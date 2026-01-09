ترامب: عملية فنزويلا كانت انتقاما للوزير ماركو روبيو

18 حجم الخط

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" أن اقتصاد كوبا يعتمد كليا على الدعم في المجال المالي والطاقة من فنزويلا.



وقال ترامب: "تعتمد كوبا كليًّا على فنزويلا في الحصول على المال والنفط، وفي المقابل، توفر كوبا الحماية لفنزويلا. لطالما كان هذا هو الاتفاق".

كما لم يستبعد ترامب أن العملية في فنزويلا كانت بالنسبة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، المولود لأبوين مهاجرين من كوبا عملًا انتقاميًّا.

وأشار ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" إلى أن روبيو "يعرف كوبا جيدًا" وأضاف أنها "تعتمد كليا على فنزويلا ماليًّا وفي مجال النفط".

ثم ألمح المذيع إلى أن العملية في فنزويلا ربما كانت "انتقامًا من ماركو". فرد ترامب: "ربما كانت كذلك".

وقال الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل في وقت سابق إن 32 كوبيا قتلوا أثناء قيامهم بمهام قتالية نتيجة لأعمال الولايات المتحدة لاختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس.

وشنت الولايات المتحدة هجومًا واسع النطاق على فنزويلا في 3 يناير، أسفر عن اعتقال مادورو وزوجته، ونقلهما إلى نيويورك.

وأعلن ترامب أن مادورو وفلوريس سيُحاكمان بتهمة التورط في "إرهاب المخدرات" وتشكيل تهديد للولايات المتحدة. من جانبه أنكر مادورو وكذلك زوجته التهم الموجهة إليهما خلال جلسة استماع في محكمة نيويورك.

