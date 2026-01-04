أسعار الكتاكيت تقفز 8 جنيهات في بورصة الدواجن وانخفاض سعر البط المسكوفي

18 حجم الخط

أسعار الكتكوت والبط عمر يوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض، اليوم الأحد، الموافق 4 يناير 2026، ارتفاعًا ملحوظًا، تراوحت بين جنيه و8 جنيهات، في بورصة الدواجن والشركات، بينما تباينت أسعار البط بانخفاض المسكوفي والبلدي واستقرار الفرنساوي.

سعر الكتكوت والبط صغير العمر

وتستعرض «فيتو» سعر الكتكوت والبط صغير السن في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم، سعر الكتكوت ساسو بيور.

أسعار الكتاكيت اليوم

كما تستعرض “فيتو” كذلك سعر الكتكوت هجين، وسعر الكتكوت البلدي، وسعر الكتكوت جيل ثان، وسعر الكتكوت كب، وسعر الكتكوت الروس، وسعر الكتكوت روزي، وسعر كتكوت آي آر.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

تراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 15 إلى 24.5 جنيه، بارتفاع 4.5 جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض قطعان بين 14 و14.5 جنيه، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

أسعار الكتاكيت اليوم

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 9 جنيهات إلى 10 جنيهات ، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق .

. تراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم بين 8 إلى 9 جنيهات ، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق .

. تراوح سعر كتكوت بلدي بين 4 جنيهات إلى 5 جنيهات ، بارتفاع جنيه عن سعره السابق .

. تراوح سعر كتكوت هجين بين 6 جنيهات إلى 7 جنيهات ، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق .

. تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 7 إلى 8 جنيهات ، بارتفاع 1.5 جنيه عن سعره السابق .

. تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 6 جنيهات إلى 7 جنيهات ، بارتفاع جنيه عن سعره السابق .

. بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 60 جنيها ، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق .

أسعار الكتكوت اليوم، فيتو

أسعار الكتاكيت في الشركات

وعن أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات؛ جاءت كالآتي:

تراوح سعر كتكوت أربو من 22 إلى 23 جنيها ، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق .

. بلغ سعر كتكوت كب نحو 24.5 جنيه ، بارتفاع 3.5 جنيهات عن سعره السابق .

. تراوح سعر كتكوت روس / روص من 20 إلى 22 جنيهًا ، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق .

. بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 15 جنيهات ، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق .

. بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 12 جنيها.

بلغ سعر كتكوت روزي نحو 12 جنيها.

بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 22 جنيها ، بارتفاع 8 جنيهات عن سعره السابق .

أسعار البط صغير العمر

فيما تباينت أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور، كالآتي:

تراوح سعر بط مسكوفى عمر يوم واحد من 11 إلى 12 جنيها ، بانخفاض جنيه عن سعره السابق . تراوح سعر بط فرنساوى بيور من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات. تراوح سعر بط محلي من 9 إلى 10 جنيهات ، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق .

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.