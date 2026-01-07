"سلامة الغذاء" تعلن عن سحب احترازي لمنتجات حليب أطفال نستله من السوق بسبب تلوثها

18 حجم الخط

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن تنفيذ سحب احترازي لعدد محدود من دفعات منتجات حليب الأطفال من إنتاج شركة نستله العالمية، وذلك في ضوء إخطار رسمي ورد إليها من الشركة في مصر مصر يفيد بتنفيذ سحب طوعي احتراز ى لهذه الدفعات.

ووفقا لبيان صادر عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء فإن المنتجات المعنية بالسحب الاحترازي هي كالتالي:



Nan Comfort 1

51510346AC

9,88410

31 /05/ 2025

30 /11/ 2026

Nan OptiPro 1

51370346AA

38,160

17 /05/ 2025

17 /05/ 2027

Nan OptiPro 1

52650346AA

16,092

28 /09/ 2025

28 /09/ 2027

Nan OptiPro 1

51460346AB

10,944

26 /05/ 2025

26 /05/ 2027

Nan OptiPro 1

51460346AA

124,608

26 /05/ 2025

26 /05/ 2027



وأضافت الهيئة في بيانها أن سبب السحب الاحترازي هو رصد وجود آثار لمادة (Cereulide)، الناتجة عن بكتيريا (Bacillus cereus)، في أحد المكونات الأولية (زيت حمض الأراكيدونيك – ARA) المستخدم في التصنيع، وهي مادة قد تؤدي، في حال التعرض لها، إلى الغثيان والقيء الشديد، خاصة لدى الأطفال.

وقالت الهيئة إنها اتخذت إجراءات فورية من خلال تنفيذ سحب احترازي فوري للدفعات محل التحذير اعتبارًا من 7 يناير 2026، ومتابعة إجراءات السحب بالتنسيق الكامل مع شركة نستله، وإلزام الموردين والموزعين بـ الوقف الفوري لتداول المنتجات التي تحمل أرقام التشغيلات الواردة أعلاه.

كما أوصت الهيئة المستهلكين بضرورة التحقق من أرقام التشغيلات على العبوة، وفي حال تطابق بيانات المنتج، يُوصى بـ التوقف فورًا عن استخدامه والتخلص منه بطريقة آمنة، والالتزام بالتعليمات الصادرة عبر القنوات الرسمية للهيئة.

وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن هذا الإجراء يأتي كإجراء احترازي استباقي في إطار حرصها على حماية صحة وسلامة المستهلكين، لا سيما الأطفال.

