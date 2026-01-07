"سلامة الغذاء" تعلن عن سحب احترازي لمنتجات حليب أطفال نستله من السوق بسبب تلوثها
أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن تنفيذ سحب احترازي لعدد محدود من دفعات منتجات حليب الأطفال من إنتاج شركة نستله العالمية، وذلك في ضوء إخطار رسمي ورد إليها من الشركة في مصر مصر يفيد بتنفيذ سحب طوعي احتراز ى لهذه الدفعات.
ووفقا لبيان صادر عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء فإن المنتجات المعنية بالسحب الاحترازي هي كالتالي:
Nan Comfort 1
51510346AC
9,88410
31 /05/ 2025
30 /11/ 2026
Nan OptiPro 1
51370346AA
38,160
17 /05/ 2025
17 /05/ 2027
Nan OptiPro 1
52650346AA
16,092
28 /09/ 2025
28 /09/ 2027
Nan OptiPro 1
51460346AB
10,944
26 /05/ 2025
26 /05/ 2027
Nan OptiPro 1
51460346AA
124,608
26 /05/ 2025
26 /05/ 2027
وأضافت الهيئة في بيانها أن سبب السحب الاحترازي هو رصد وجود آثار لمادة (Cereulide)، الناتجة عن بكتيريا (Bacillus cereus)، في أحد المكونات الأولية (زيت حمض الأراكيدونيك – ARA) المستخدم في التصنيع، وهي مادة قد تؤدي، في حال التعرض لها، إلى الغثيان والقيء الشديد، خاصة لدى الأطفال.
وقالت الهيئة إنها اتخذت إجراءات فورية من خلال تنفيذ سحب احترازي فوري للدفعات محل التحذير اعتبارًا من 7 يناير 2026، ومتابعة إجراءات السحب بالتنسيق الكامل مع شركة نستله، وإلزام الموردين والموزعين بـ الوقف الفوري لتداول المنتجات التي تحمل أرقام التشغيلات الواردة أعلاه.
كما أوصت الهيئة المستهلكين بضرورة التحقق من أرقام التشغيلات على العبوة، وفي حال تطابق بيانات المنتج، يُوصى بـ التوقف فورًا عن استخدامه والتخلص منه بطريقة آمنة، والالتزام بالتعليمات الصادرة عبر القنوات الرسمية للهيئة.
وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن هذا الإجراء يأتي كإجراء احترازي استباقي في إطار حرصها على حماية صحة وسلامة المستهلكين، لا سيما الأطفال.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا