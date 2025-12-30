شعبة المواد الغذائية بالجيزة تناقش مع مسئولي التموين تحديات القطاع

18 حجم الخط

عقدت غرفة الجيزة التجارية اجتماعًا موسعًا لشُعبة المواد الغذائية، برئاسة هشام الدجوي رئيس الشعبة، وبحضور قيادات مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة، برئاسة محمود البلاسي وكيل وزارة التموين بالجيزة ومصطفى احمد مدير مديرية التموين بالجيزة وسلطان النجار مدير الرقابة بالجيزة ورشا عمرو مدير التفتيش الفنى بالجيزة، وذلك استجابة لتوجيهات ودعوة المهندس أسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة التجارية، وفي إطار حرصه على تفعيل دور الشعب النوعية وتعزيز قنوات التواصل المؤسسي بين التجار والجهات التنفيذية ذات الصلة.

وقد شهد الاجتماع حضور كل من سيد زغلول أمين صندوق غرفة الجيزة التجارية، وأحمد جابر عضو مجلس إدارة الغرفة، إلى جانب نخبة من تجار المواد الغذائية والبدالين التموينيين بمختلف مراكز وأحياء محافظة الجيزة.

مناقشة مستجدات منظومة تداول السلع الغذائية

واستهدف الاجتماع مناقشة مستجدات منظومة تداول السلع الغذائية، واستعراض التحديات التي تواجه العاملين بالقطاع، وبحث آليات الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك، بما يضمن انتظام حركة التداول، وتحقيق التوازن بين اعتبارات الضبط السوقي ومصالح التجار والمستهلكين، ودعم استقرار الأسواق.

خلال فعاليات اجتماع شعبة المواد الغذائية، فيتو

وتضمّن اللقاء جلسة حوارية موسعة اتسمت بثراء الطرح، استُهلّت بعرض وبيان تفصيلي للمنظومة التموينية وأطرها التنظيمية وآليات العمل المعتمدة، بما يسهم في ترسيخ الفهم الدقيق للتشريعات والإجراءات الحاكمة للنشاط. وأُعقب ذلك بفتح باب المداولات مع التجار للاستماع إلى رؤاهم واستفساراتهم وملاحظاتهم العملية، حيث جرى التعاطي معها بردود فنية متخصصة وعميقة، عكست إدراكًا كاملًا لطبيعة التحديات القائمة وحرصًا واضحًا على تقديم معالجات واقعية قابلة للتطبيق، وذلك في مناخ اتسم بالشفافية والتفاعل الإيجابي والحوار البنّاء.

وأكد سيد البلاسي، وكيل أول وزارة التموين ومدير مديرية التموين بالجيزة ، خلال الاجتماع، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة تضع إمكاناتها كافة في خدمة التجار، وأن أبوابها مفتوحة بشكل دائم لتلقي الشكاوى والمقترحات ومناقشة أية معوقات قد تعترض سير النشاط، مشددًا على أهمية ترسيخ قنوات التنسيق المؤسسي والتواصل المستمر مع شُعبة المواد الغذائية وغرفة الجيزة التجارية، بما يضمن سرعة الاستجابة للتحديات، وتحقيق الانضباط في الأسواق، ودعم استقرار منظومة التداول التجاري.

ومن جانبه، أكد سيد زغلول، أمين صندوق غرفة الجيزة التجارية، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص الغرفة على ترسيخ الشراكة المؤسسية مع الجهات التنفيذية، وعلى رأسها مديرية التموين، بما يسهم في الاستماع المباشر لمطالب التجار والتعامل معها برؤية واقعية ومتوازنة، مشيرًا إلى أن الغرفة تعمل بشكل مستمر على تهيئة مناخ داعم للنشاط التجاري يحقق الانضباط في الأسواق ويحفظ حقوق جميع الأطراف، خاصة مع اقتراب المواسم الاستهلاكية المهمة.

وفى السياق ذاته، أكد أحمد جابر، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، أن اللقاء عكس حالة من التفاهم والتكامل بين غرفة الجيزة وقيادات مديرية التموين، لافتًا إلى أن الحوار المباشر والردود الفنية المتخصصة تمثل خطوة محورية نحو معالجة التحديات التي تواجه تجار المواد الغذائية والبدالين التموينيين، ومشددًا على أن الغرفة ستواصل دورها في نقل نبض الشارع التجاري وبلورة مقترحات عملية تسهم في تطوير منظومة العمل وتحقيق الاستقرار السوقي.

وفي ختام الاجتماع، ثمّن هشام الدجوي حرص قيادات مديرية التموين على الحضور والتفاعل المباشر مع مطالب التجار، مؤكدًا أن الشُعبة، ستواصل القيام بدورها في رصد التحديات ورفع التوصيات والمقترحات إلى الجهات المختصة، بما يسهم في تهيئة بيئة عمل مستقرة، ودعم التجار، وتعزيز استدامة النشاط التجاري وخدمة الصالح العام.

