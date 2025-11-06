بسبب الديون والتعثر المالي، "نيسان" تقرر بيع مقرها الرئيسي في يوكوهاما

18 حجم الخط

قررت شركة "نيسان موتور"، بيع مقرها العالمي في يوكوهاما، بنحو مقابل 97 مليار ين، بما يعادل حوالي 630 مليون دولار لمجموعة مدعومة من شركة "مينث جروب" التايوانية لصناعة قطع غيار السيارات.

وجاء ذلك في الوقت الذي تسعى فيه شركة صناعة السيارات المتعثرة إلى تعزيز وضعها المالي، حيث سيتم تنفيذ عملية الاستحواذ من خلال شركة شراء خاصة تديرها "كاي جي آر مانجمنت"، بحسب وكالة بلومبرج.

ارتفاع أسهم نيسان

وارتفعت أسهم "نيسان"، التي من المقرر أن تعلن نتائج أعمالها في وقت لاحق من اليوم الخميس، بنسبة 3.9% في بورصة طوكيو قبل أن تقلص مكاسبها إلى 1.1%، ولا تزال الأسهم منخفضة بنحو 27% العام الجاري، وفي المقابل، تراجعت أسهم "مينث جروب" المدرجة في هونج كونج بنسبة 0.5% بعد ارتفاع استمر ثلاثة أيام.

وتنفذ "نيسان" خطة واسعة لخفض التكاليف تشمل تقليص الوظائف وإغلاق مصانع، بينما تواجه أسوأ وضع مالي لها منذ أكثر من عقدين، وكانت شركة صناعة السيارات قد توقعت الأسبوع الماضي خسائر تشغيلية بقيمة 275 مليار ين للسنة المالية المنتهية في مارس 2026، وهو أول توجيه تُصدره بعد أن امتنعت سابقًا عن تقديم توقعات، حيث تسهم عملية بيع مكاتبها الواقعة على ضفاف النهر في يوكوهاما في تخفيف هذا العجز جزئيا.

"نيسان" تودع مقرها الرئيسي

قالت "نيسان" في إفصاح إن "مينث جروب" هي المستثمر الرئيسي في الصفقة البالغة قيمتها 97 مليار ين، والتي تعد جزءا من اتفاق بيع وإعادة استئجار مدته 20 عاما، مضيفة أنها ستسجل ربحا صافيا بنحو 74 مليار ين.

وذكرت "نيسان": “سيستخدم العائد للحفاظ على الاستثمارات الحيوية، بجانب تحديث الأنظمة الداخلية.. الصفقة لن تؤثر على العمليات أو عدد الموظفين في المقر الرئيسي”، مضيفة أن هذه الخطوة تعكس نهجا منضبطا في كفاءة رأس المال، من خلال تحرير القيمة من الأصول غير الأساسية لدعم عملية التحول في هذه السنوات الصعبة.

مقر "نيسان" الرئيسي

كان مقر "نيسان" الرئيسي يقع في الأصل في حي "جينزا"، أحد أرقى مناطق التسوق في طوكيو، لكنه انتقل في عام 2009 بعد الانتهاء من بناء مكتب جديد في يوكوهاما، المدينة التي تأسست فيها الشركة.

جبال ديون على "نيسان"

تعهد الرئيس التنفيذي إيفان إسبينوزا في وقت سابق من العام الجاري بخفض 20 ألف وظيفة وتقليص عدد مواقع التصنيع العالمية لـ"نيسان" من 17 موقعا إلى 10 فقط، حيث تواجه الشركة المتعثرة تراجعا حادا في الأرباح وجبالا من الديون، نتيجة تعاقب سريع على القيادة التنفيذية وتشكيلة الطرازات المتقادمة، بالإضافة إلى ضعف المبيعات في السوقين الأمريكية والصينية.

