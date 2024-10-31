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سياسة

أحمد بهاء الدين شعبان: مواجهة الديون شرط أساسي لنجاح الاقتصاد المصري

بهاء شعبان، فيتو
بهاء شعبان، فيتو

أكد المهندس، أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، أن معالجة مشكلة الديون تعد شرطًا أساسيًا لنجاح مصر في التحديات الاقتصادية الحالية. 

وقال لـ فيتو: إن السياسات الأخيرة أدت إلى تدمير القاعدة الإنتاجية وأغلقت عددًا كبيرًا من المصانع في قطاعات حيوية مثل الأسمدة والغزل والنسيج والحديد والصلب.

وأوضح شعبان أن هذه الظروف تعزز من الحاجة للقبول بشروط  صندوق النقد الدولي، والتي وصفها بأنها "مهينة لمصر". 

وأكد أن أهمية قدرة الحكومة على تلبية الحد الأدنى من احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أن 93% من الدخل المحلي مخصص حاليًا للديون وفوائدها، مما يترك القليل من الموارد اللازمة لتلبية احتياجات الشعب. وأعرب عن قلقه من أن استمرار الوضع بهذا الشكل قد يؤدي إلى تفجر الأوضاع الاقتصادية، حيث إن صندوق النقد الدولي يطالب بتقليص الدعم العيني، مما قد يزيد من حالة الفقر.

أحمد شعبان: على الحكومة مراجعة الاتفاقيات مع صندوق النقد 

واقترح شعبان على الحكومة مراجعة اتفاقياتها مع صندوق النقد الدولي للمطالبة بتأجيل دفع الفوائد والأقساط لفترة، بالإضافة إلى إعادة فتح المصانع المغلقة وإعادة رسم خريطة الاقتصاد المصري ووضع جدول للأولويات.

واختتم رئيس الحزب الاشتراكي المصري تصريحاته بالتأكيد على ضرورة التوازن بين المديونية واحتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن بعض الدول قد طلبت إعفاءها من الديون، مما يفتح المجال أمام مصر للمطالبة بالمزيد من الحقوق في التعامل مع المجتمع الدولي.

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