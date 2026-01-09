ترامب عن احتجاجات إيران: الناس يتدافعون كالماشية!

18 حجم الخط

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوضع في إيران بأنه "تدافع بشري" عقب احتجاجات عنيفة اندلعت نهاية ديسمبر، مشبهًا إياها بـ"تدافع الماشية"، ومذكرًا بعملية اغتيال قاسم سليماني.



وقال ترامب في تصريحات له اليوم الجمعة، متحدثا عن إنجازاته البارزة التي حققها في مجال السياسة الخارجية خلال ولايتيه الأولى والثانية، من الضربة الجوية التي استهدفت قاسم سليماني إلى "عملية المطرقة" وصولًا إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن "السلام يتم من خلال القوة".

يشار إلى أن الولايات المتحدة نفذت عملية اغتيال قائد الحرس الثوري قاسم سليماني في 3 يناير 2020، في الولاية الرئاسية الأولى لترامب، مستهدفة موكبه قرب مطار بغداد الدولي بعد نزوله من طائرة قادمة من دمشق.

أما "عملية المطرقة"، فيقصد بها القصف الذي شنته الولايات المتحدة في 22 يونيو 2025 (خلال حرب الـ12 يوما بين إيرن وإسرائيل) مستهدفة منشآت فردو ونطنز وأصفهان النووية في إيران.

وعن الوضع في إيران مؤخرا، واندلاع الاحتجاجات، قال ترامب: "أعتقد أن كلمة تدافع هي أفضل وصف. إنهم في حالة تدافع جماعي. نتحدث عادة عن تدافع الماشية، لكن ما يحدث هنا هو تدافع بشري، وتفقد الكثير من الأرواح في مثل هذه الحالات، فهناك أعداد هائلة من الناس يتظاهرون".

وبدأت الاحتجاجات في إيران في نهاية ديسمبر 2025 بسبب الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية (الريال الإيراني) وتأثير ذلك في الأسعار.

ومع تطور الأحداث، تحولت الاحتجاجات في عدد من المدن إلى مواجهات مع قوات الأمن، واتخذت الشعارات طابعا سياسيا واضحًا معارضًا للنظام، وقد ترددت أنباء عن سقوط ضحايا من الجانبين.

