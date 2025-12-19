تراجع معنويات المستهلكين في منطقة اليورو إلى -14.6 خلال ديسمبر

18 حجم الخط

تراجعت ثقة المستهلكين في منطقة اليورو بشكل غير متوقع خلال شهر ديسمبر، لتصل إلى -14.6 نقطة، منخفضة بذلك 0.4 نقطة عن نوفمبر.

تراجع ثقة المستهلكين في منطقة اليورو

وهذا التراجع جاء مخالفا لتوقعات خبراء الاقتصاد الذين توقعوا ارتفاع المؤشر إلى -14.0، وعلى صعيد الاتحاد الأوروبي الأوسع، شهد المؤشر تراجعا طفيفا قدره 0.1 نقطة ليصل إلى -13.7، بحسب شبكة CNBC عربية.

يأتي هذا التراجع في معنويات المستهلكين في سياق اقتصادي أوروبي معقد، حيث يجتمع تباين أداء الأسهم الأوروبية مع قرارات سياسية ومالية كبرى قد تزيد من حالة عدم اليقين.

واستقرت الأسهم الأوروبية في نهاية الأسبوع، مدعومة بمكاسب في قطاع البنوك، لكن ذلك عوض خسائر أوسع في قطاعات أخرى مثل السلع الاستهلاكية والتكنولوجيا.

وفي تطور ذي صلة، وافق قادة الاتحاد الأوروبي بالإجماع على تقديم دعم مالي ضخم لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو على شكل قرض بدون فوائد لتغطية احتياجاتها بين عامي 2026 و2027. يختلف مصدر تمويل هذا القرض.

مؤشر الديون الحكومية

وتشير بعض التقارير إلى أن الاتفاق النهائي اتجه نحو الاقتراض المشترك بضمان الميزانية الأوروبية بدلًا من الاعتماد على استخدام الأصول الروسية المجمدة بشكل مباشر، ولعل هذا القرار هو ما أدى إلى ارتفاع عوائد السندات الألمانية، مؤشر الديون الحكومية الرئيسي في المنطقة.

وتنص شروط القرض على أن أوكرانيا لن تضطر إلى سداد المبلغ إلا إذا دفعت روسيا تعويضات عن الحرب، مع الاحتفاظ بالحق في استخدام الأصول الروسية المجمدة داخل الاتحاد الأوروبي للسداد في حال امتناع موسكو عن الدفع.

وينتظر أن تؤثر هذه الخطوة المالية الكبرى، جنبا إلى جنب مع تراجع ثقة المستهلك المحلي، على التوقعات الاقتصادية الأوسع لمنطقة اليورو في الفترة المقبلة.

