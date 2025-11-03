أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تربح 27 مليار جنيه بختام التعاملات.. تراجع أسعار السكر والبيض.. الضرائب تكشف ملامح الحزمة الثانية من التسهيلات

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

الغرف التجارية: تراجع أسعار السكر إلى 24 جنيهًا والبيض يسجل 130 جنيهًا للطبق

كشف حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الأسواق المصرية تشهد حاليًا حالة من الاستقرار الحقيقي في الأسعار بعد فترة من التذبذب، مؤكدًا أن انخفاض الأسعار جاء نتيجة زيادة المعروض ووفرة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية.

وأوضح حازم المنوفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن تراجع أسعار الأعلاف بشكل كبير انعكس مباشرة على منتجات مثل البيض والألبان، كما ساهم انخفاض سعر الصرف في تهدئة الأسواق وتحقيق توازن بين العرض والطلب، ما أدى إلى استقرار ملحوظ في حركة البيع والشراء.

وأشار حازم المنوفى، إلى أن الانخفاض الحالي ليس وليد الصدفة، بل نتيجة تعاون منظم بين الدولة والقطاع الخاص لضبط الأسواق وضمان توافر السلع بأسعار عادلة. وأضاف أن أسعار السلع تختلف من منطقة لأخرى تبعًا لتكاليف النقل والإنتاج.

ونوه بأن منافذ البيع التابعة للوزارات والهيئات الحكومية توفر السلع بأسعار أقل من المتاجر الكبرى، مشيرًا إلى أن سعر كيلو السكر يتراوح بين 24 و30 جنيهًا، بينما يتراوح سعر طبق البيض بين 130 و150 جنيهًا، مع توقعات بمزيد من الانخفاض خلال الفترة المقبلة.



نيسان تسيطر على تراخيص السيارات خلال شهر أكتوبر

كشف التقرير الصادر عن مجمعة التأمين الإجباري علي السيارات، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، إجمالي أعداد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 19558 سيارة ملاكي بنسبة انخفاض 7.9%عن الشهر السابق من بينها 341 سيارة موديل 2022 و697 سيارات موديل 2023 و1348 موديل 2024 و7731 موديل 2025 و9441 موديل 2026، وذلك خلال شهر أكتوبر الجاري.



وأوضح التقرير الصادر من مجمعة التأمين الإجباري على السيارات، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، سيطرة نيسان علي المركز الأول في تراخيص السيارات الملاكي بعد ترخيص 3034 سيارة من بينهم (2097 صنى و557 سنترا و155 قشقاى و3 سيارات باترول) وفي المركز الثاني شيرى 2838 سيارة، أما هيونداى جاءت فى المركز الثالث 2263 سيارة من بينها وفى المركزالرابع أم جى 2062 سيارة وفى المركز الخامس كيا 1376 سيارة وفي المركز السادس جيتور جيتور 1136 وفى المركز السابع مرسيدس 1105 سيارة.







مبيعات سيارات تسلا تواصل انخفاضها في السوق الأوروبية



سجلت شركة "تسلا" أحد أشد انخفاضات مبيعاتها هذا العام في الأسواق الأوروبية، حيث تُعاني شركة صناعة السيارات التي يقودها إيلون ماسك من ركود طويل الأمد.



كان الانخفاض الأبرز المعلن عنه حتى الآن في السويد، حيث سجلت تسلا 133 سيارة جديدة فقط الشهر الماضي، بانخفاض 89% عن العام الماضي، وفقًا لرابطة مصنعي السيارات في البلاد.

وانخفضت المبيعات بنحو النصف في النرويج وهولندا وإيطاليا، وبنحو الثلث في إسبانيا.

في فرنسا كان هناك استثناءً، حيث ارتفعت تسجيلات "تسلا" في أكتوبر بنسبة 2.4%، ومع ذلك، يقارن هذا بمستوى منخفض - حيث انخفضت المبيعات في أكتوبر 2024 بنسبة 47% عن العام السابق، وخلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، انخفضت تسجيلات الشركة بنسبة 30%.

سجلت تسلا مبيعات قياسية في الربع الثالث، ويعود ذلك أساسا إلى إقبال المشترين الأمريكيين على الاستفادة من الإعفاءات الضريبية الأمريكية البالغة 7500 دولار لمشتريات السيارات الكهربائية، والتي انتهت صلاحيتها في 30 سبتمبر.

أما في أوروبا، فقد سجلت ركودًا في تسجيلات السيارات لعدة أرباع سنوية بسبب تقادم تشكيلة سياراتها، وانتقادات حادة لسياسات ماسك، بما في ذلك عمله في إدارة ترامب.





هشام عكاشة: تأسيس بنك مصر – جيبوتي يعزز التعاون الاقتصادي والتنمية في شرق إفريقيا



افتتح هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، رسميًا بنك مصر جيبوتي كأول كيان مصرفي تابع للبنك في منطقة شرق إفريقيا، وذلك بحضور دولة رئيس وزراء جمهورية جيبوتي عبد القادر كامل محمد و السفير عبدالرحمن رأفت - سفير جمهورية مصر العربية في جيبوتي، وأحمد عثمان - محافظ البنك المركزي الجيبوتي، وحسام عبد الوهاب – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر جيبوتي، ومحمد عفيفي - المدير التنفيذي لبنك مصر جيبوتي، إلى جانب نخبة من كبار الشخصيات المصرفية والاقتصادية في البلدين.



يأتي افتتاح بنك مصر جيبوتي في إطار الاستراتيجية التوسعية لبنك مصر الهادفة إلى تعزيز التواجد المصري في القارة الإفريقية، ودعم توجه الدولة نحو تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول القارة، وترسيخ دور البنك كأحد أبرز الأذرع المالية الوطنية الداعمة للتنمية الإقليمية وتعزيز التكامل الإفريقي. وقد تم اختيار جمهورية جيبوتي لما تتمتع به من موقع استراتيجي يجعلها حلقة وصل رئيسية بين إفريقيا وآسيا والعالم العربي، فضلًا عما تشهده من استقرار سياسي واقتصادي، إلى جانب بنية تحتية متطورة في مجالات اللوجستيات والتكنولوجيا والاتصالات تؤهلها لأن تكون مركزًا ماليًا ولوجستيًا متناميًا في شرق إفريقيا.

و صرح السفير عبدالرحمن رأفت - سفير جمهورية مصر العربية في جيبوتي – أن الافتتاح الرسمي لبنك مصر جيبوتي، يعتبر أحد أهم ثمار الزيارة التاريخية التي قام بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جمهورية جيبوتي في أبريل 2025، والتي مثلّت نقطة تحولٍ نوعيٍّ في مسار العلاقات بين البلدين الشقيقين حيث تضمن البيان المشترك الصادر عن الزيارة، توجيه الرئيسين المصري والجيبوتي باستكمال الافتتاح الرسمي لمقر بنك مصر جيبوتي تأكيدًا لأهمية هذه الخطوة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وجذب وتشجيع الاستثمارات، بما يمثلّ إضافةً نوعيةً للسوق المصرفي الجيبوتي المستقر والواعد، وأعرب عن سعادته بأن يرى هذا التوجيه الكريم قد تحقق على أرض الواقع، في صورةٍ مشرقة تعبرّ عن روح التعاون الوثيق بين مصر وجيبوتي.



و أكد السفير أن بنك مصر جيبوتي سيمثل جسرًا جديدًا للتعاون المالي والاستثماري بين البلدين الشقيقين، لتعزيز حركة التجارة البينية وتسهيل تدفق الاستثمارات وتمويل المشاريع الإنتاجية والخدمية والتنموية في جيبوتي وتدعيم انفتاحها الاقتصادي المتنامي، كما أعرب عن تطلعه الى اضطلاع البنك بدور فاعل في دعم القطاع المصرفي الجيبوتي من خلال تبادل الخبرات، ونقل التجارب الناجحة، وتطوير آليات التمويل والخدمات المصرفية الحديثة، بما يعزز الشمول المالي ويدعم سياسات البنك المركزي الجيبوتي في تحقيق الاستقرار والنمو، حيث تأتى هذه الخطوة ضمن رؤية مصر الشاملة لتعزيز حضورها الاقتصادي في جيبوتي، انطلاقًا من إيمانها العميق بوحدة المصير والمصلحة المشتركة، وبأن التكامل الإقليمي هو الطريق الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار لشعوبنا.

بنك نكست يعلن زيادة رأسماله لدعم استراتيجيته التوسعية وتعزيز مركزه المالي

أعلن بنك نكست، أحد البنوك الرائدة في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للشركات والأفراد، عن غلق باب الاكتتاب في زيادة رأس مال البنك بتاريخ 30 أكتوبر2025، وفقا للقيمة الاسمية للسهم بمشاركة كاملة من جميع المساهمين كلٌّ بنسبة مساهمته في رأس المال.

وبلغت قيمة الزيادة 4.2 مليارات جنيه مصري، ليصبح إجمالي رأس مال البنك المصدر والمدفوع بعد الزيادة 9.9 مليارات جنيه مصري، موزعة بنسبة 51% لمجموعة إي اف چي القابضة، و25 % لصندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، و24% لبنك الاستثمار القومي، مما يعكس استمرارية ثقة المساهمين في قدرات البنك وآفاق نموه على المدى الطويل. كما أن هذه الزيادة سوف تسهم في تعزيز الوضع المالي للبنك وتمكينه من تنفيذ خططه التوسعية والاستفادة من الفرص الواعدة في السوق المصرفي.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة البنك وافق بتاريخ 17 أغسطس 2025 على زيادة نقدية لرأس مال البنك المصرح به والمدفوع، وفقًا للسلطات المخولة للمجلس بشأن زيادة رأس المال المصرح به في حدود رأس المال المرخص به، وذلك عن طريق إصدار أسهم جديدة لصالح قدامى المساهمين كلًا بنسبة مساهمته في رأس المال بالقيمة الاسمية للسهم.

وعليه فقد تم فتح باب الاكتتاب في 1 أكتوبر 2025 لمدة 30 يومًا، وتم غلقه في 30 أكتوبر 2025 فور إتمام الاكتتاب في الزيادة بالكامل من جانب جميع المساهمين كلٌ بنسبة حصته في رأس المال. هذا وسيتم التأشير بزيادة رأس المال المدفوع في السجل التجاري للبنك فور الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.





الضرائب تكشف ملامح الحزمة الثانية من التسهيلات وموعد إطلاقها

كشفت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، ملامح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية وموعد إطلاقها.



وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إننا حققا نجاحًا كبيرًا ونتائج مبهرة من خلال الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، والتي انعكست في ارتفاع نسب الالتزام الطوعي، حيث تم تقديم 761 ألف إقرار ضريبي بإجمالي حصيلة ضريبية 97 مليار جنيه.

وأضافت أن المصلحة عقدت مؤتمرًا برعاية وزير المالية لتقديم الشكر لمجتمع الأعمال على ثقته في الوزارة والمصلحة، تقديرًا لدورهم كشركاء أساسيين في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدة أننا بدأنا في معالجة التحديات ولم ننتهي من كل التحديات، فالتحديات التي تراكمت عبر سنوات طويلة لا يمكن حلها دفعة واحدة، ولكننا صادقي النية للوصول إلى منظومة ضريبية عادلة ومستقرة تلبي احتياجات شركائنا وتحقق العدالة الضريبية المنشودة.

وأشارت رئيس المصلحة إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وعدا بإطلاق حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية بنهاية العام الجاري، وبالفعل تم الإعلان عن بدء الحوار المجتمعي خلال شهر نوفمبر 2025، تمهيدًا لبدء إجراءات إطلاقها بداية عام 2026، عقب عرضها على مجلس النواب المقرر انعقاده في 12 يناير 2026.

وأضافت أن الحزمة الثانية تركز على تسريع إجراءات رد الضريبة ودعم الممولين الملتزمين ضريبيًا، مشيرة إلى أنه تم تجميع كافة المقترحات والملاحظات التي وردت خلال الحزمة الأولى، والتي تضمنت بعض المشكلات الخاصة بعدد من القطاعات، مؤكدةً أنه سيتم عمل سلسلة من اللقاءات المجتمعية والتوعوية الشاملة عقب إطلاق الحزمة الثانية لشرح بنودها ومزاياها تحقيقًا لمبدأ المشاركة الفعالة، واستقبال المقترحات والملاحظات من مجتمع الأعمال.





البورصة تربح 27 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة الإثنين





ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الإثنين، وربح رأس المال السوقي 27 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.796 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 38622 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 47485 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 17450 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 4336 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 12163 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 15990 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 4002 نقطة.





