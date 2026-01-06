وزير قطاع الأعمال يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد

18 حجم الخط

بعث المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأعرب الوزير، في برقيته، عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته لقداسة البابا ولجميع الأخوة الأقباط في مصر ومختلف أنحاء العالم بهذه المناسبة، مؤكدا اعتزازه بروح المحبة والتآخي التي تجمع أبناء الوطن الواحد، والتي تُجسد قوة النسيج الوطني المصري عبر تاريخه، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية بمزيد من التقدم والنمو والازدهار، وأن ينعم على شعبها العظيم بالخير والسلام، وأن يحفظ وطننا الحبيب ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار.

