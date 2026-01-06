الثلاثاء 06 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد

وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد
18 حجم الخط

 بعث المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأعرب الوزير، في برقيته، عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته لقداسة البابا ولجميع الأخوة الأقباط في مصر ومختلف أنحاء العالم بهذه المناسبة، مؤكدا اعتزازه بروح المحبة والتآخي التي تجمع أبناء الوطن الواحد، والتي تُجسد قوة النسيج الوطني المصري عبر تاريخه، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية بمزيد من التقدم والنمو والازدهار، وأن ينعم على شعبها العظيم بالخير والسلام، وأن يحفظ وطننا الحبيب ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية البابا تواضروس الثاني الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

الأكثر قراءة

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

ارتفاع جديد في أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء ببورصة الدواجن

عرفانًا بتضحياتهم، تنبيه مهم من القوات المسلحة لأسر الشهداء والمصابين فى الحروب السابقة

السيسى يهنئ البابا تواضروس وأقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد

بمشاركة السيسي، الكنيسة القبطية تحتفل بعيد الميلاد المجيد مساء اليوم

الإفتاء: أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن الكريم جائز بشرط

الانقسامات تضرب مجلس الزمالك بسبب جون إدوارد

أزمة ديون مصر

خدمات

المزيد

ارتفاع جديد في أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء ببورصة الدواجن

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن الكريم جائز بشرط

مسيرة عالم أزهري جريء، محطات بارزة في حياة الدكتور موسى شاهين لاشين

أصلها وحكمها والقول الفصل في توقيتها، كل ما تريد معرفته عن معجزة الإسراء والمعراج

المزيد
الجريدة الرسمية