أخبار الحوادث اليوم: الإعدام لمتهم والسجن لآخرين في نزاع على الميراث.. المؤبد لمتهمين في خلية التجمع الإرهابية.. تطورات جديدة بمحاكمة سارة خليفة في قضية المخدرات الكبرى

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 8 رجال، 7 منهم لهم معلومات جنائية، و3 سيدات، لسيدتين منهما معلومات جنائية، لاستغلالهم الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بمحافظة القاهرة.

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط أحد الأشخاص لإدارته نادي صحي بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، واستغلاله لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطعي فيديو جرى تداولهما عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنّا ادعاء صاحبة الحساب قيام قوة أمنية بمحافظة الإسكندرية باقتحام مسكنها والتعدي عليها بالضرب والسب دون وجه حق.

قضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بالسجن المؤبد لمتهمين اثنين والسجن المشدد 15 سنة لـ 3 متهمين آخرين في القضية رقم 587 لسنة 2025 جنايات التجمع.

أجلت محكمة جنايات القاهرة، جلسة محاكمة المذيعة سارة خليفة و٢٧ متهما آخرين بجلب وتصنيع المواد المخدرة، وذلك للغد لاستكمال المرافعة.

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حجز 48 طعنا على نتائج 30 دائرة انتخابية من الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 إلى جلسة 24 ديسمبر الجاري للحكم.

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل نظر ثاني جلسات محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق، وطليقها البلوجر محمد أوتاكا، وذلك لاتهامهما بنشر وعرض مقاطع مرئية جديدة خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى جلسة 29 ديسمبر الجاري.

ألقت أجهزة وزارة الداخلية ، القبض على 3 عناصر إجرامية بتهمة غسـل 350 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة، بمحافظة الجيزة.

وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على ترحيل شخصين أحدهما يحمل الجنسية السورية والآخر يحمل الأردنية، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالأمن العام.

كشف تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات العثور على جثة طفل داخل البانيو بشقة سكنية في منطقة المعصرة، وتبين أنه أثناء اللهو داخل البانيو سقط على وجهه وفارق الحياة.

شهدت محافظة بني سويف، اليوم الإثنين، حادثًا مروريًا إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «إهناسيا ـ بني سويف»، أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة، جرى نقلهم على الفور إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وسط استنفار أمني وطبي للتعامل مع تداعيات الحادث.

أصدرت محكمة جنايات مستأنف الأقصر، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار كمال فخري شمروخ، وعضوية المستشارين أحمد عصام الدين ومحمد عمر صوفي، وأمانة سر محمد حفني ومايكل فكتور، قرارها بالإعدام شنقًا للمتهم أحمد أحمد سيد علي، بعد إدانته بقتل المجني عليه أحمد عبدالفتاح محمد أحمد، كما قضت المحكمة بالسجن لمدة 3 سنوات لكل من المتهمين محمد أحمد سيد علي ومصطفى أحمد سيد علي، لاتهامهما بالشروع في قتل محمد عبدالفتاح محمد أحمد.

