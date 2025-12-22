الإثنين 22 ديسمبر 2025
حجز 48 طعنا على نتائج 30 دائرة انتخابية ملغاة للحكم بجلسة 24 ديسمبر

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حجز 48 طعنا على نتائج 30 دائرة انتخابية من الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 إلى جلسة 24 ديسمبر الجاري للحكم. 

عدد الطعون التي تنظرها المحكمة الإدارية العليا 

وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تلقت 48 طعنا من الطعون المقدمة على نتائج 30 دائرة انتخابية من الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

وكانت  الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، قد أعلنت نتائج انتخابات الـ 30 دائرة الملغاة بأحكام قضائية، والمخصصة لها 58 مقعدًا، حيث أسفرت النتائج عن فوز 9 مرشحين من الجولة الأولى، بينما تقرر إجراء جولة الإعادة على 49 مقعدًا بين 98 مرشحًا.

ومن المقرر أن تُجرى جولة الإعادة في الدوائر الثلاثين خارج البلاد يومي 31 ديسمبر الجاري و1 يناير المقبل، فيما تُجرى داخل مصر يومي 3 و4 يناير المقبل، على أن يتم إعلان النتائج النهائية يوم 10 يناير.

