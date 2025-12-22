خلاف على إصلاح موتوسيكل ينتهى فى قسم الشرطة ببنها، والأمن يكشف التفاصيل

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تضرر أحد الأشخاص من صاحب ورشة حصل منه على مبلغ مالى نظير إصلاح دراجته النارية، ولم يف بذلك ورفض رد المبلغ بالقليوبية.

خلاف على إصلاح دراجة نارية ينتهى فى قسم الشرطة



وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وبسؤال الشاكى مالك معرض دراجات نارية – مقيم بدائرة قسم شرطة أول بنها أقر بقيامه بالتوجه لإحدى الورش لإصلاح دراجته النارية، وعقب إصلاحها وسداد القيمة المالية فوجئ بأن الدراجة مازالت معطلة.

ولدى عودته للورشة ومطالبته برد المبلغ رفض "الميكانيكى" ذلك واعتدى عليه بالسب، وتمكن رجال الشرطة من ضبط المشكو فى حقه وبمواجهته نفى ما نسب إليه.

فيديو تضرر مالك دراجة نارية من صاحب ورشة صيانة



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.