القبض على شخص بتهمة الاعتداء على طفله الصغير بالضرب في الجيزة

18 حجم الخط

كشف رجال الأمن بالجيزة،ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء قيام أحد الأشخاص بالاعتداء على نجله بالضرب وإحداث إصابته.

ضبط والد تعدى على نجله بالضرب بالجيزة بعد تداول الواقعة

وأوضحت التحريات أن الواقعة تعود لصغير يبلغ من العمر 5 سنوات، وبسؤال والدته، اتهمت زوجها بالتعدي على نجلها، ما أسفر عن ضبطه.

وأقر المتهم بإرتكاب الواقعة بقصد تأديب نجله، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

وعلى جانب آخر، كشفت أجهزة الأمن بالبحيرة، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تضرر أحد الأشخاص من آخر إثر تعديه على شقته تحت الإنشاء وإحداث أضرار بها.

الأمن يكشف تفاصيل فيديو مشاجرة حول ملكية شقة بالبحيرة

وأوضحت التحريات أن الواقعة حدثت بتاريخ 19الجاري بمركز شرطة كوم حمادة، حيث نشبت مشاجرة بين طرف أول مكون من شخصين أحدهما مصاب بكسر، وطرف ثانٍ عامل نجل عمومتهم، بسبب خلافات على ملكية شقة بأحد العقارات.

وأسفرت المشاجرة عن تحطيم محتويات الشقة وتبادل الطرفين الاعتداءات مما أدى للإصابات.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط جميع المتورطين، الذين أقروا بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.