25 صورة ترصد انطلاق فعاليات الدورة الخامسة عشرة للمهرجان القومي للتحطيب بالأقصر

شهدت ساحة أبو الحجاج بالأقصر، انطلاق فعاليات الدورة الخامسة عشرة للمهرجان القومي للتحطيب، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان.

مهرجان التحطيب في الأقصر 

وشهدت الفعاليات تقديم عروض فنية للفرق المشاركة، حيث قدمت استعراضات فنية تجسد لعبة التحطيب في صورتها الأصلية، كما قدمت عروض بالعصا على أنغام المزمار وأغاني التراث الصعيدي، وسط إقبال وتفاعل كبير من جمهور الحضور من أبناء محافظات الصعيد وضيوف المحافظة والإعلاميين.

وأعرب الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية ومخرج حفل الافتتاح، عن شكره لوزير الثقافة ومحافظ الأقصر ورئيس هيئة قصور الثقافة للدعم الكبير المقدم للمهرجان والحرص على تنظيم دورة هذا العام بما يليق بمكانة مدينة الأقصر التاريخية، مرحبا بجميع لاعبي وشيوخ التحطيب والفرق الفنية المشاركة.

وأشار الشافعي إلى الحرص على إقامة تدريبات مكثفة للفرق المشاركة من خلال عدد من الدورات التدريبية، مع الاستعانة بعدد من شيوخ لعبة التحطيب بمحافظة الأقصر، للاستفادة من خبراتهم المتوارثة عبر الأجيال، والتي تعود جذورها إلى المصريين القدماء، موضحا أن فعاليات المهرجان تستمر على مدار خمسة أيام متتالية.

حضر الحفل الدكتور إسلام زكي رئيس الإدارة المركزية للوسائط التكنولوجية، والدكتور محمد عبد الوهاب مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، ومحمود عبد الوهاب مدير عام إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وحسين النوبي مدير عام فرع ثقافة الأقصر، والعديد من قيادات الهيئة ومحافظة الأقصر، ونخبة من الإعلاميين.

ويشارك في دورة هذا العام 8 فرق فنية تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، وهي فرق بني سويف، والمنيا، وملوي، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر للفنون الشعبية، إلى جانب فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي، وبمشاركة لاعبي وشيوخ التحطيب من محافظات سوهاج والمنيا والأقصر وقنا.

ويقام المهرجان تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، وينفذ من خلال الإدارة العامة للمهرجانات برئاسة إيمان حمدي والإدارة العامة للفنون الشعبية، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة الأقصر.

ومن المقرر أن تنطلق حلقات التحطيب بساحة أبو الحجاج بدءا من اليوم الأحد في الرابعة عصرا، بينما تقدم الفرق الفنية فقراتها الاستعراضية يوميا في السابعة مساء، وذلك حتى ختام فعاليات المهرجان في 24 ديسمبر الجاري.

 

 

