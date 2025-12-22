الإثنين 22 ديسمبر 2025
حوادث

خلاف على ملكية شقة يشعل مشاجرة بالبحيرة

الأمن يكشف تفاصيل
الأمن يكشف تفاصيل فيديو مشاجرة حول ملكية شقة بالبحيرة
كشفت أجهزة الأمن بالبحيرة، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تضرر أحد الأشخاص من آخر إثر تعديه على شقته تحت الإنشاء وإحداث أضرار بها.

الأمن يكشف تفاصيل فيديو مشاجرة حول ملكية شقة بالبحيرة

وأوضحت التحريات أن الواقعة حدثت بتاريخ 19 الجاري بمركز شرطة كوم حمادة، حيث نشبت مشاجرة بين طرف أول مكون من شخصين أحدهما مصاب بكسر، وطرف ثانٍ عامل نجل عمومتهم، بسبب خلافات على ملكية شقة بأحد العقارات. 

وأسفرت المشاجرة عن تحطيم محتويات الشقة وتبادل الطرفين الاعتداءات مما أدى للإصابات.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط جميع المتورطين، الذين أقروا بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

