إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق إهناسيا بني سويف

شهدت محافظة بني سويف، اليوم الإثنين، حادثًا مروريًا إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «إهناسيا ـ بني سويف»، أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة، جرى نقلهم على الفور إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وسط استنفار أمني وطبي للتعامل مع تداعيات الحادث.

بلاغ حادث سير بطريق اهناسيا بني سويف

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة ببني سويف، بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق المشار إليه، ووجود عدد من المصابين، وعلى الفور تم توجيه سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لاتخاذ الإجراءات السريعة اللازمة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

ودفع فرع إسعاف بني سويف، بقيادة الدكتور هاني همام، مدير الفرع، بعدد 4 سيارات إسعاف مجهزة إلى مكان الحادث، حيث جرى التعامل الطبي المبدئي مع المصابين في موقع البلاغ، ثم إخلاؤهم ونقلهم إلى مستشفى إهناسيا التخصصي لاستكمال الفحوصات وتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

نقل المصابين إلى مستشفى إهناسيا التخصصي

وبالانتقال والفحص، تبين أن المصابين هم: محمد عبد الحليم حسن، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، وممدوح عبد الحميد حسن، مصاب بجرح أسفل العين اليمنى بطول 2 سم، وعلي يوسف علي، 47 سنة، مصاب بجروح وسحاجات مع اشتباه كسر بالذراع الأيسر، ويوسف علي يوسف، 19 سنة، يعاني من نزيف بالأذن اليسرى وجروح وسحاجات متفرقة.

كما شملت قائمة المصابين: صباح عبد الموجود خليفة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتبه في خلع بالكتف الأيمن، ومحمد عبد الحكم علي، مصاب باشتباه كسر في الضلوع، إضافة إلى محمود صالح عبد الوهاب، الذي أصيب بجروح وسحاجات متفرقة بالجسم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما يجري متابعة الحالة الصحية للمصابين بـ مستشفى إهناسيا التخصصي، مع رفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية على الطريق ومنع تكدس السيارات.

