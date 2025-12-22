سائق توك توك يخطف هاتف فتاة بأسوان والأمن يكشف تفاصيل الفيديو

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بأسوان ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد مركبة «توك توك» بسرقة هاتف محمول من إحدى الفتيات أثناء سيرها بدائرة قسم شرطة أول أسوان.

كشف ملابسات سرقة هاتف محمول من طالبة بأسوان وضبط المتهمين

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية بالواقعة، وأنه بتاريخ 17 الجاري وأثناء سير طالبة مقيمة بدائرة القسم، فوجئت بقيام قائد مركبة «توك توك» بدون لوحات معدنية بخطف هاتفها المحمول ولاذ بالفرار.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مركبة التوك توك المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وضبط قائدها وبصحبته آخر عنصر جنائي، مقيمين بدائرة مديرية أمن أسوان، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن الهاتف المحمول المستولى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

