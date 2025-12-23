الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

نتفليكس تكشف عن مفاجأة لعشاق الدراما التاريخية "بريدجرتون" في الموسم الرابع

بريدجرتون، فيتو
"بريدجرتون"، فيتو
كشفت منصة نتفليكس، عن مفاجأة لعشاق الدراما التاريخية الشهيرة "بريدجرتون" حيث سردت تفاصيل جديدة عن إحدى الشخصيات المحبوبة التي ستعود في الموسم الرابع، مع الكشف عن اسم المولود الجديد لعائلة بريدجرتون.

في نهاية الموسم الثالث، انكشفت هوية كاتبة عمود الشائعات الغامضة، ليدي ويستلداون، لتظهر أنها بينيلوبي فيذرينجتون، والتي جسدتها نيكولا كوفلان.

ورغم صدمة كولين بريدجرتون من كون خطيبته وراء العمود، نجح الثنائي في إصلاح علاقتهما وتشجيع بينيلوبي على مواصلة شغفها بالكتابة.


وتوج الموسم بخاتمة رومانسية، حيث تزوجا ورُزقا بطفلهما الأول، وقد شاهد المشاهدون لمحة عن الصبي في الحلقة الأخيرة.

وأعلنت نتفليكس رسميًّا أن اسم المولود سيكون إليوت.


وجاء في منشور مستوحى من أسلوب ليدي ويستلداون: "يبدو أن عائلة بريدجرتون تستمر في النمو مع كل موسم يمر. منذ الموسم الماضي، استقبل السيد كولين بريدجرتون والسيدة بينيلوبي بريدجرتون طفلهما الأول، إنه صبي صغير جميل ومبهج ووريث لقب فيذرينغتون.

انضموا إليّ في الاحتفال بوصول اللورد إليوت فيذرينجتون، الكاتب الصغير الذي ينتظر بفارغ الصبر أن تتعرفوا عليه."

من جانبها، شاركت نيكولا كوفلان صورة مع الطفل ذي الشعر الأحمر، معلقة: "نقدم لكم إليوت بريدجرتون - اللورد فيذرينجتون الجديد المعروف أيضًا باسم بيبي ويستلداون، إنه متحمس للغاية للقائكم جميعًا في الـ29 من يناير عندما يعود مسلسل @bridgertonnetflix إلى @netflix".


ويستمر الموسم الرابع في اتباع نمط المواسم السابقة، إذ ستُعرض الحلقات على جزءين؛ الجزء الأول في الـ29 من يناير، والجزء الثاني في الـ26 من فبراير، ليبقى الجمهور على موعد مع الأحداث المثيرة لعائلة بريدجرتون.

الجريدة الرسمية
