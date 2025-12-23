أهداف مباراة مصر وزيمبابوي في كأس الأمم الإفريقية (فيديو)

18 حجم الخط

مباراة مصر وزيمبابوي، اقتنص منتخب مصر فوزًا قاتلًا على نظيره الزيمبابوي بنتيجة 2–1 مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية في كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

أهداف مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في كأس الأمم الإفريقية

وأنهى المنتخب الزيمبابوي الشوط الأول متفوقًا بهدف مباغت سجله لاعبه برانس دوبي.

وعاد "الفراعنة" بقوة في الشوط الثاني وفرضوا سيطرتهم على مجريات اللعب، وتمكن النجم عمر مرموش تسديل هدف مثير في الدقيقة 64، بعدما انطلق من الجهة اليسرى وسدد الكرة ببراعة في سقف الشباك.

هدف مرموش العالمي في مرمى زيمبابوي

هدف صلاح القاتل

وفي الوقت القاتل، أنقذ محمد صلاح منتخب مصر من السقوط في فخ التعثر بالتعادل، عندما سجل الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع (90+1)، ليمنح منتخب بلاده ثلاث نقاط ثمينة في مستهل مشواره بالبطولة.

وبهذا الفوز، يحتل منتخب مصر المركز الثاني مؤقتًا في ترتيب المجموعة الثانية، مزاحمًا منتخب جنوب إفريقيا الذي تصدر المجموعة بعد فوزه أيضًا على أنجولا بنتيجة 2–1 في الجولة ذاتها.

تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي

دخل منتخب مصر مباراته أمام زيمبابوي في أمم إفريقيا تشكيل يضم كلًّا من:

التشكيل شهد عودة الثلاثي محمود حسن "تريزيجيه" وعمر مرموش والقائد محمد صلاح للتشكيل، بعد غيابهم عن آخر لقاء تجريبي خاضه المنتخب أمام نظيره النيجيري على ملعب القاهرة الدولي في السادس عشر من ديسمبر الجاري. وقد جاء التشكيل الأساسي والبدلاء على النحو التالي:

محمد الشناوي (23) ’ محمد هاني (3) ’ حسام عبد المجيد (4) ’ ياسر إبراهيم (6) ’ محمد حمدي (12)’ مروان عطية (19) ’ حمدي فتحي (14) ’ إمام عاشور (8) ’ محمود حسن "تريزيجيه" (7) ’ عمر مرموش (22) - محمد صلاح (10).

بدلاء منتخب مصر

وعلى مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي (1) - مصطفى شوبير (26) – رامي ربيعة (5) - أحمد عيد (24) –خالد صبحي (2) - أحمد فتوح (13) – محمد شحاتة (15) – مهند لاشين (18) – محمود صابر (27) - أحمد سيد "زيزو" (25) – مصطفى فتحي (18) – أسامة فيصل (21) – إبراهيم عادل (20) – صلاح محسن (9) – مصطفى محمد (11).

