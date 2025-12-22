محافظ بني سويف يعتمد مشروع تقسيم قطعة أرض 18 ألف متر بالعاصمة

18 حجم الخط

أعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مشروع تقسيم لقطعة أرض تبلغ مساحتها أكثر من 18 ألف متر مربع بـ مدينة بني سويف العاصمة، وذلك بعد الانتهاء من جميع إجراءات الاستيفاء والمراجعة الفنية والقانونية اللازمة، وفقًا لأحكام واشتراطات قانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وبإشراف المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، وبالتنسيق مع الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

جاء اعتماد المشروع بحضور محمد بكري، رئيس مركز ومدينة بني سويف، والمهندس رامي رجب، مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بديوان عام محافظة بني سويف، حيث تم استعراض الموقف الفني والقانوني للمشروع، والتأكد من مطابقته للاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.

تيسير إجراءات إصدار تراخيص البناء

وأكد محافظ بني سويف، أن اعتماد مشروعات التقسيم يأتي في إطار خطة الدولة لتنظيم الامتدادات العمرانية الجديدة، والحد من النمو العشوائي، وتحسين البيئة العمرانية داخل المدن، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وعدم إهدار ملكياتهم، إلى جانب حل مشكلات الطرق والمحاور الرئيسية، وتيسير إجراءات إصدار تراخيص البناء، بما يحقق مصلحة المواطن ويسهم في تحقيق التنمية العمرانية المتوازنة.

ووجّه المحافظ الإدارة العامة للتخطيط العمراني بديوان عام محافظة بني سويف، بضرورة تكثيف أعمال المراجعة والتدقيق لمشروعات التقسيم المقدمة من المواطنين على مستوى جميع مراكز المحافظة، مع الالتزام الكامل بالضوابط التخطيطية والقانونية، وضمان الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين معًا، مؤكدًا أن ملف التنمية العمرانية يحظى باهتمام بالغ من المحافظة.

تحديث الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية

وأشار المحافظ إلى أن الفترة الماضية شهدت طفرة ملحوظة في تحديث الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية لمدن وقرى المحافظة، بما يتماشى مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، ويعزز من جودة الحياة، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، أوضح المهندس رامي رجب مدير عام التخطيط العمراني ببني سويف، أن اعتماد مشروعات التقسيم يندرج ضمن جهود المحافظة في الإدارة الرشيدة لأراضي التنمية المستقبلية، من خلال إعداد مشروعات تقسيم معتمدة للأراضي الواردة بالمخططات التفصيلية غير المقسمة، وفقًا للمادة (48) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء، بما يضمن نسب بنائية مناسبة، وتوفير مساحات كافية للطرق والفراغات العمرانية، وتسهيل توصيل المرافق والبنية الأساسية طبقًا للمعايير المعتمدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.