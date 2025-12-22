ضبط مطبعة غير مرخصة وكتب مخالفة لقانون الملكية الفكرية بعين شمس

18 حجم الخط

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط مطبعة ومكتبة غير مرخصة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

وذكرت التحريات أن المطبعة كانت تقوم بطباعة نسخ من الكتب والملازم الدراسية الخاصة بإحدى الجامعات دون تصريح أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، بما يخالف قانون حماية الملكية الفكرية.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم ضبط مدير المطبعة والمكتبة، وبحوزته عدد كبير من النسخ غير القانونية.

وبمواجهته أقر بأنه ارتكب هذه المخالفات بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

جاء ذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وضبط كافة صور الخروج عن القانون.

