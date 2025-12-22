الإثنين 22 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط مطبعة غير مرخصة وكتب مخالفة لقانون الملكية الفكرية بعين شمس

كتب دراسية
كتب دراسية
18 حجم الخط

 تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط مطبعة ومكتبة غير مرخصة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

القبض على المتهم بدهس طالب في المقطم

ضبط 4 أشخاص بتهمة غسل 410 مليون جنيه حصيلة الاتجار في العملة والمخدرات

وذكرت التحريات أن المطبعة كانت تقوم بطباعة نسخ من الكتب والملازم الدراسية الخاصة بإحدى الجامعات دون تصريح أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، بما يخالف قانون حماية الملكية الفكرية.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم ضبط مدير المطبعة والمكتبة، وبحوزته عدد كبير من النسخ غير القانونية.

 وبمواجهته أقر بأنه ارتكب هذه المخالفات بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

جاء ذلك فى إطار  مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية،  وضبط كافة صور الخروج عن القانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعدى على حقوق الملكية الفكرية ضبط مطبعة غير مرخصة عين شمس كتب وملازم دراسية النيابة العامة وزارة الداخلية حماية الملكية الفكرية اخبار الحوادث

مواد متعلقة

القبض على المتهم بدهس طالب في المقطم

ضبط 4 أشخاص بتهمة غسل 410 مليون جنيه حصيلة الاتجار في العملة والمخدرات

بالأسماء، قرار جديد بالسماح لـ 21 مواطنا بالحصول على جنسيات أجنبية

ترحيل سوري وأردني خارج مصر لأسباب تتعلق بالأمن العام

بالأسماء، الداخلية تأذن لـ21 مواطنا بالحصول على جنسيات أجنبية

حالة المرور اليوم، أحجام مرورية متحركة بوسط البلد وكورنيش النيل وشارعي الهرم ورمسيس الأبرز

ضبط 31 بلطجيا وهاربا من المراقبة و154 سلاح ناري في حملة أمنية بالمحافظات

أخبار الحوادث اليوم: وزير الداخلية يبحث تعزيز التعاون مع السعودية وجنوب السودان.. تطور قضائي جديد بمحاكمة سارة خليفة و27 آخرين.. مقتل 5 عناصر في مواجهات مع الشرطة بأسوان

الأكثر قراءة

بالأسماء، إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

كأس الأمم الافريقية، موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة

كأس مصر، موعد مباراة المصري ضد دكرنس والقناة الناقلة

ضبط مطبعة غير مرخصة وكتب مخالفة لقانون الملكية الفكرية بعين شمس

وزير المالية: نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير إلى أفريقيا وأوروبا وآسيا

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة فولهام ضد نوتنجهام فوريست

بعد تعديلها، الموعد الجديد لمباراة الأهلي وغزل المحلة بكأس عاصمة مصر

ترحيل سوري وأردني خارج مصر لأسباب تتعلق بالأمن العام

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

بعد موافقة الشيوخ، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء وفق تعديل القانون؟

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض أسعار 5 أصناف في سوق العبور

الضاني يتراجع 11 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

9 أحاديث غير صحيحة عن شهر رجب

تفسير حلم الغناء في المنام وعلاقته بخسارة الأموال والضياع

أدعية تسهيل الأمور وقضاء الحوائج

المزيد
الجريدة الرسمية
ads