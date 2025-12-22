الإثنين 22 ديسمبر 2025
حوادث

ضبط 4 أشخاص بتهمة غسل 410 مليون جنيه حصيلة الاتجار في العملة والمخدرات

القبض على 4 أشخاص
القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل410 مليون جنيه حصيلة المخدرات
ألقت أجهزة وزارة الداخلية ، القبض على 3 عناصر إجرامية بتهمة غسـل 350 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة، بمحافظة الجيزة.

وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية وضبط (3 عناصر إجرامية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).

غسل 350 مليون جنيه فى الجيزة

 قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (350) مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جاء ذلك استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

بنظام المقاصة، ضبط تاجر نقد أجنبى غسل 60 مليون جنيه في القاهرة 

كما ألقت أجهزة وزارة الداخلية  القبض على تاجر عملة غسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بمحافظة القاهرة.

ونجح  قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية في ضبط (عنصر جنائي) بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد "نظام المقاصة" وكذا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والمركبات – تأسيس الشركات).

وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى أجراها المتهم بقيمة 60 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

