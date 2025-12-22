الإثنين 22 ديسمبر 2025
حوادث

اليوم، نظر 48 طعنا على نتائج الـ 30 دائرة الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، 48 طعنا على نتائج 30 دائرة انتخابية من الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

 

عدد الطعون التي تنظرها المحكمة الإدارية العليا 

 

وتلقت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة 48 طعنا من الطعون المقدمة على نتائج 30 دائرة انتخابية من الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

المحكمة الإدارية العليا

وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، استقبلت أول أمس 31 طعنًا على نتائج 30 دائرة انتخابية كانت قد أُلغيت قضائيًا ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج الرسمية يوم الخميس الماضي 18 ديسمبر.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، قد أعلنت نتائج انتخابات الـ 30 دائرة الملغاة بأحكام قضائية، والمخصصة لها 58 مقعدًا، حيث أسفرت النتائج عن فوز 9 مرشحين من الجولة الأولى، بينما تقرر إجراء جولة الإعادة على 49 مقعدًا بين 98 مرشحًا.

ومن المقرر أن تُجرى جولة الإعادة في الدوائر الثلاثين خارج البلاد يومي 31 ديسمبر الجاري و1 يناير المقبل، فيما تُجرى داخل مصر يومي 3 و4 يناير المقبل، على أن يتم إعلان النتائج النهائية يوم 10 يناير.

