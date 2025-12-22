الإثنين 22 ديسمبر 2025
حوادث

ترحيل سوري وأردني خارج مصر لأسباب تتعلق بالأمن العام

الإدارة العامة للجوازات
الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية
وافق اللواء محمود توفيق،  وزير الداخلية، على ترحيل شخصين أحدهما يحمل الجنسية السورية والآخر يحمل الأردنية، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالأمن العام.

وكلف وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ القرارين وفقًا للقوانين المنظمة لدخول وإقامة الأجانب والخروج من مصر.

قرار وزير الداخلية رقم 2120 لسنة 2025

نص القرار على إبعاد خليل إبراهيم الغروي (سوري الجنسية – مواليد 16/10/1980) خارج البلاد، استنادًا إلى القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب والخروج من مصر، ومذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتاريخ 13/11/2025، لأسباب تتعلق بالصالح العام.

قرار  وزير الداخلية رقم 2119 لسنة 2025

ونص القرار الثاني على إبعاد إبراهيم حسن أحمد أبو طماعة (أردني الجنسية – مواليد 22/12/2000) خارج البلاد لنفس الأسباب، وبناءً على القانون رقم 89 لسنة 1960 والمذكرة المؤرخة 13/11/2025.

وتضمن ذلك  تنفيذ القرارين ونشرهما في جريدة الوقائع المصرية وفق القانون.

