ضبط 11 شخصا بتهمة استغلال الأطفال في التسول بالقاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 8 رجال، 7 منهم لهم معلومات جنائية، و3 سيدات، لسيدتين منهما معلومات جنائية، لاستغلالهم الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بمحافظة القاهرة.

وتم ضبط 16 حدثًا معرضين للخطر أثناء قيامهم بالتسول وبيع السلع، وأقر المتهمون بنشاطهم الإجرامي.

واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تسليم المجني عليهم لأهليتهم بعد أخذ التعهد بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليته في إحدى دور الرعاية.

الأمن يكشف ملابسات خطف طفلة وإجبارها على التسول بالقاهرة

وفي وقت سابق، كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام طفلة باستجداء المارة والادعاء بكونها مختطفة من أهليتها بالقاهرة.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط (سيدة وبصحبتها الطفلة – مقيمتين بدائرة قسم شرطة البساتين).

وبسؤالها أفادت بأن الطفلة ابنة شقيقتها "تم ضبطها"، وتركتها شقيقتها بصحبتها للتسول، وبسؤال "والدة الطفلة" قدمت شهادة ميلادها، وتم تسليمها الطفلة وأخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايتها.

