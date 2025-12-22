الشرطة تنقذ محتجزا داخل أسانسير بالنزهة ونشطاء التواصل الاجتماعي يشيدون بسرعة التعامل مع الموقف

18 حجم الخط

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، فى إنقاذ أحد الأشخاص تعطل به المصعد فى عقار سكني بمنطقة النزهة، وتمكنت من إخراجه سالما بعد أن استعانت بالمعدات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت استغاثة من أحد المواطنين، أكد فيها أنه محتجز داخل مصعد فى أحد العقارات بمنطقة النزهة، طالبا إنقاذه..

على الفور تم إخطار الجهات المختصة، وتحركت فرق الإنقاذ والطوارئ التابعة للحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وبدأت فى التعامل مع الموقف بدرجة عالية من الاحترافية، إلى أن تمكنت من إخراج المحتجز سالما.

وقد لاقت هذه الواقعة رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وأشاد رواد تلك المواقع، بسرعة تحرك قوات الأمن وكفاءة التعامل مع الموقف.. كما أشادوا بدقة واحترافية الجهات المختصة فى إنقاذ المحتجز.

ضبط لص بطاريات السيارات بشارع السودان

وفى وقت سابق، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخر بسرقة بطارية سيارته حال توقفها بشارع السودان بمحافظة الجيزة.



وبالفحص، تبين تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغًا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق، أفاد فيه باكتشافه سرقة بطارية سيارته عقب تركها بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة في حينه، وهو عامل مقيم بمنطقة إمبابة بالجيزة، وبحوزته البطارية المستولى عليها.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

