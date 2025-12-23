الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
أكبرها في البتلو، ارتفاع أسعار جميع أنواع اللحوم اليوم بالأسواق

أسعار اللحوم، فيتو
أسعار اللحوم، فيتو
أسعار اللحمة اليوم، شهدت أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الثلاثاء، وفق أحدث نشرة صادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسط متابعة يومية للتغيّرات في سعر اللحمة بأسواق المحافظات ومحال الجزارة.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

وتستعرض «فيتو» حركة أسعار اللحوم اليوم الكندوز والضاني والبتلو بمختلف أنواعها، وفقًا لآخر تحديث رسمي، وذلك على النحو الآتي:

أسعار اللحمة الضاني الصافي

متوسط السعر: 430 جنيهًا للكيلو

التغيير: ارتفاع جنيهين

نطاق السعر: من 300 إلى 500 جنيه للكيلو.

أسعار اللحمة الضاني بالعظم

متوسط السعر: 405 جنيهات للكيلو

التغيير: ارتفاع 11 جنيها

نطاق السعر: من 300 إلى 460 جنيهًا

أسعار اللحمة، فيتو
أسعار اللحمة، فيتو

أسعار اللحمة البتلو الصافي

متوسط السعر: 426 جنيها

التغيير: ارتفاع 6 جنيهات

نطاق السعر: 350 – 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة البتلو بالعظم

متوسط السعر: 398 جنيها

التغيير: ارتفاع 15 جنيها

نطاق السعر: 300 – 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز كبير السن

متوسط السعر: 361 جنيهًا

التغيير: ارتفاع 10 جنيهات

نطاق السعر: 250 – 400 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة، فيتو
أسعار اللحمة، فيتو

أسعار اللحمة الكندوز صغير السن

متوسط السعر: 412 جنيها

التغيير: ارتفاع جنيهين

نطاق السعر: 350 – 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز متوسط السن

متوسط السعر: 403 جنيهات

التغيير: ارتفاع جنيهين

نطاق السعر: 340 – 450 جنيهًا للكيلو

